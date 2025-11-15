Böcek Ailesi olayında otel detayı!

Böcek Ailesi’nin kaldığı otelde flaş gelişme

İstanbul‘da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden anne ve çocukların hayatını kaybetmesi sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Habertürk TV’de aktarılan habere göre; 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ve 3 yaşındaki Masal Böcek’in ardından anne Çiğdem Böcek’in de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ailenin Fatih’te kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı.

İtalyan ve Faslı turistlerin zehirlenme şüphesiyle Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve otelde polis tarafından inceleme yapıldığı öğrenildi.

4 kişilik Böcek ailesinin fenalaşmadan önce Ortaköy’de kumpir ve midye yedikleri için gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde duruluyordu.

Oteldeki İlaçlama Şüphesi! Ölüm Soruşturmasında Gözaltı Sayısı 7’ye Yükseldi

İstanbul’da ikisi çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği ’gıda zehirlenmesi’ şüphesiyle yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 7’ye yükseldi.

Yeni gözaltına alınanlardan 1’i otel yetkilisi, diğer 2 kişi ise otelde ilaçlama yapan şirketin çalışanları. Otel çalışanlarının ifadesine göre, binada 11 Kasım Salı günü ilaçlama yapıldığı ortaya çıktı.

Böcek ailesi ise 11 Kasım akşamından sonra hızla fenalaşmıştı.