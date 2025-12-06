En Son HaberlerGündemTürkiye
İki spiker serbest bırakıldı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Show TV spikeri Ela Rumeysa Cebeci ve eski Habertürk spikeri Meltem Acet serbest bırakıldı
İki spiker dün gözaltına alınmıştı
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Show TV spikeri Ela Rumeysa Cebeci ve eski Habertürk spikeri Meltem Acet serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Cebeci ve Acet Sağlık kontrolünden geçirilerek, İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Cebeci ve Acet ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.