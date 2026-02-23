Dusan Alimpijevic derbi sonrası sert sözler

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan finalde Fenerbahçe Beko’ya 91-74 mağlup olan Beşiktaş GAİN, Türkiye Kupası’nda bir kez daha ikincilikle yetindi. Siyah-beyazlı ekip kupada 5. kez final kaybederken, karşılaşmanın ardından Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic’in açıklamaları gündeme damga vurdu.

Beşiktaş, kupadaki tek şampiyonluğunu 2012 yılında kazanmıştı. 1971, 1973, 2011 ve 2025’in ardından 2026’da da finalde kaybeden siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynadığı son 4 şampiyonluk maçını da kaybetmiş oldu.

İki ekip geçen sezondan bu yana iki Türkiye Kupası finali, Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşı karşıya gelmişti.

Dusan Alimpijevic’ten hakem tepkisi

Dusan Alimpijevic, maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kendimi berbat hissediyorum. Öncelikle Fenerbahçe, EuroLeague’in lideri. Gerçekten harika bir takımlar, harika bir koçları var. EuroLeague’in son şampiyonu onlar ve Fenerbahçe’ye büyük saygı duyuyoruz.Yine de artık bunu kabullenemiyorum. Evet, herkes ‘koç, maç 17 sayıyla bitti’ diyecek ama ilk yarı 6, ikinci yarı ise 8 serbest atış kullandık. Fenerbahçe ise 30 bilmem ne serbest atış kullandı. Dotson beş faul aldı, Jonah erkenden 3 faul aldı. Biz kiminle oynayacağız?

O zaman ne 17 sayısından bahsediyoruz? Evet, maç 17 sayı farkla bitti. Fenerbahçe bizden daha iyi bir takım, onları tebrik ederim. Yine de oynamamıza izin verin! Bunu görmek için Türkiye Ligi’nde koç olmaya gerek yok, maçları TV’den izlerken de görebiliyorum. Kim bilir bu kaçıncı kez oluyor?”

