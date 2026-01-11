Fenerbahçe Beko ezip geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji’ni farklı yenip zirvede Beşiktaş Gain’i yakaladı
Fenerbahçe Beko’dan 13. galibiyet
Geçen hafta Beşiktaş Gain’in 13 maçlık galibiyet serisine son veren Fenerbahçe, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Bahçeşehir Koleji’ni resmen parkeden sildi.
İlk çeyreği 23-16 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, devreye de 54-25 üstün gitti.
Kanarya, 3. periyodu da 70-44 önde kapattı.
Karşılaşmadan da 89-58 galip ayrılan Fenerbahçe, 15 hafta sonunda 13 galibiyetle, ezeli rakibi Beşiktaş Gain’i yakaladı.
89-58
FENERBAHÇE BEKO-BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel
1. PERİYOT: 23-16
2. PERİYOT: 31-8 (54-25)
3. PERİYOT: 16-19 (70-44)
4. PERİYOT: 19-14
FENERBAHÇE BEKO: Nicolo Melli 7, Melih Mahmutoğlu 8, Tarık Biberovic 13, Devon Hall 7, Chris Silva 17, Metecan Birsen 11, Mert Emre Ekşioğlu, Talen Horton Tucker 4, Brandon Boston 4, Nanco De Colo 13, Mikael Jantunen 5,
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Matthew Mitchell 8, Malachi Flynn 4, İsmet Akpınar 5, Tyler Cavanaugh 11, Trevion Williams 7, Jordan Ford 3, Caleb Homesly, Furkan Haltalı 7, Göktüğ Baş 5, Hunter Hale 8