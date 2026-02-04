Galatasaray güle oynaya kazandı

Galatasaray’da Icardi tarihe geçti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında İstanbulspor’u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, Icardi’nin 5. dakikada kaydettiği golle öne geçerken fileleri sarsan Arjantinli futbolcu, Galatasaray formasıyla 73. golünü attı ve Hagi’yi geride bırakarak sarı-kırmızılı takımın en golcü yabancı futbolcusu oldu.

24. dakikada topu ağlarla buluşturan Torreira, durumu 2-0 yaparken Mamadou, 26. dakikada kaydettiği golle farkı azalttı.

Ahmed Kutucu’nun 33. dakikada attığı golle skoru 3-1 yapan Cimbom, İstanbulspor karşısında soyunma odasına önde girdi.

İstanbulspor kalecisi İsa Doğan ile Ahmed Kutucu, maçın 47. dakikasında havada çarpışarak yerde kaldı.

İsa Doğan sahadan bilinci açık şekilde ambulans ile ayrıldı. Ahmed Kutucu ise oyundaki yerini Jakobs’a bıraktı.

Mücahit Serbest, İsa Doğan’ın yerine oyuna dahil oldu.

Müsabakanın ikinci yarısında skoru ve üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Başakşehir ve Fethiyespor’un ardından İstanbulspor’u da geçen Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu’nda puanını 9’a yükseltti.

Fatih Karagümrük ile berabere kalıp Trabzonspor’a mağlup olan İstanbulspor ise bu kayıpla beraber 1 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılılar, kupanın grup etabındaki son maçında Alanyaspor’a konuk olacak. Sarı-siyahlılar ise Boluspor’u ağırlayacak.

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı formayla 118. karşılaşmasına Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında İstanbulspor’a karşı çıkan Icardi, 5. dakikada ağları sarsarak, kulüpteki 73. golünü kaydetti.

Arjantinli santrfor, böylece Galatasaray kariyerinde 72 gol atan Rumen futbolcu Gheorghe Hagi’yi geçerek, sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını elde etti.

Singo, İstanbulspor maçıyla döndü

Son olarak Süper Lig’in 13. haftasında oynadığı Gençlerbirliği maçında forma giyen Wilfried Singo, yaşadığı sakatlığın ardından İstanbulspor müsabakasıyla sahalara döndü.

Fildişili savunmacı bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11. kez görev yaptı.

Singo, Alanyaspor karşısında kaydettiği asist ile de takımına skor katkısı sağlamıştı.

Okan Buruk 8 değişiklik yaptı

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, ilk 11’de son karşılaşmaya göre 8 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park’taki müsabakaya Günay Güvenç, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Mario Lemina, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gökdeniz Gürpüz, Yaser Asprilla, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi 11’i ile sahaya çıktı.

Galatasaray’ın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Furkan Koçak, Noa Lang ve Wilfried Singo yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynadıkları Kayserispor maçının ilk 11’ine göre 8 değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Kayserispor maçında ilk 11’de başlayan Lang, Abdülkerim Bardakcı ve Sanchez’i yedek oturttu. Tecrübeli teknik adam, son maçta 11’de şans verdiği oyunculardan Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Gabriel Sara, Victor Osimhen ve Yunus Akgün’ü ise kadroya almadı.

Buruk, bu oyuncular yerine Günay Güvenç, Gökdeniz Gürpüz, Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Mauro Icardi, Kazımcan Karataş ve Ahmed Kutucu’yu sahaya sürdü.

Asprilla, ilk kez 11’de

Galatasaray’ın ara transferde kadrosuna kattığı Yaser Asprilla, sarı-kırmızılı takımda ilk defa 11’de şans buldu.

Geçen haftadaki Kayserispor karşılaşmasında 73. dakikada oyuna dahil olan Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray’da ilk defa İstanbulspor karşısında 11’de maça başladı.

5 oyuncusunu kadroya almadı

Teknik direktör Okan Buruk, takımdaki 5 futbolcusuna maç kadrosunda yer vermedi.

Tecrübeli çalıştırıcı; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Gabriel Sara, Victor Osimhen ve Yunus Akgün’e maç kadrosunda yer vermedi.

6 Şubat’taki depremlerden etkilenenler unutulmadı

Galatasaray Kulübü, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşları unutmadı.

Sarı-kırmızılı kulüp, müsabaka öncesinde stattaki skor tabelalarına “6 Şubat’ı unutmadık, bu destek hiç bitmeyecek.” cümlesini yayımladı.

Icardi’den tarihe geçen gol – Video