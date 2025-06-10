İlk finalistin adı belli oldu : Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko roket gibi başladı

Fenerbahçe Beko 3.randevuya çok hızlı başladı. Nigel Hayes/Guduric’in yanına içerden Birch de katılınca ilk mola Bahçeşehir’den hemen geldi. 0-9

Bahçeşehir her hücumda uygun pozisyonlar bulmasına rağmen isabet kaydedemediği için ilk 5 dakikada skor bulamıyor. 0-14

Bahçeşehir ilk periyodun bitimine 04.30 kala ilk sayılarını Furkan Korkmaz ile buluyor. 4-16

Şeyhmuz ile Furkan ile hareket kazanan Bahçeşehir hücumda skor üretmeye başlamasına rağmen Fenerbahçe Beko ilk periyodu farklı önde kapatıyor. 14-25

2. periyoda iki takımda oyuncu rotasyonları ile başladı. Furkan Korkmaz ile beraber Simonoviç ile de art arda 3 sayılık isabetler bulunca Fenerbahçe Beko molası geldi. 24-30

Metecan’dan kritik katkı

Bu periyot iki takım da tempoyu arttırınca karşılıklı basketler ile sürüyor. Bahçeşehir Cavanagh ve Furkan ile skor bulurken , Fenerbahçe’de Metecan ve Baldwin skora katkı veriyor. Ve periyod skoru 36-47

3.cü periyoda Bahçeşehir Şeyhmuz’un içeri penetreleri ile bulduğu sayılar ve yaptığı asistlerle skor bir anda 2 sayıya indi. 45-47

Bu dakikalarda savunma sertliğini arttıran Bahçeşehir kolay sayıya izin vermiyor. Ve Fenerbahçe’nin ilk sayıları faulden Mert ile geliyor. 47-49

Fenerbahçe ikili sıkıştırmalarla kaptığı topları savunma yerleşmeden sayıya çevirince biraz nefes aldı. 47-56

Ardından günün suskun ismi Smith’ten de ilk 3 sayılık basket geldi. 53-58

Bahçeşehir hücumda adam eksiltemiyor

Hücumda istediği gibi organize olamayan Fenerbahçe Beko, bireysel gayretler ile skor bulmaya devam ediyor. Guduriç tekrar oyunda ve o oyundayken Fenerbahçe Beko daha organize hücum ediyor. 57-64

Guduric savunmadaki boşlukları değerlendirip hem içeri penetre ederek hem de yüksek posttan attığı 3 sayılık basket ile bir anda farkı 10 sayıya çıkardı. 59-69

Ve karşılıklı kaçan 2 atışla 3.cü periyot bu şekilde sona eriyor.

4. periyoda Fenerbahçe Devon Hall ve Metecan Birsen’in isabetli atışları ile başlayınca fark bir anda açıldı. 61-78

Şeyhmuz’un oyunda olmadığı dakikalarda Bahçeşehir hücumda ortalığı karıştıran birileri olmadığı için adam eksiltemiyor, bulduğu atışları da değerlendiremeyince fark açılıyor.

Fenerbahçe Beko’da Baldwin en skorer isim

Bu arada Fenerbahçe’de Baldwin takımın en skoreri durumunda ( 16 sayı )

Fenerbahçe geçiş hücumlarında boş oyuncuyu çok rahat buluyor ve fark artıyor. 63-86

Final serisini de düşünerek bol rotasyonlu ve kontrollü basketbol ile Fenerbahçe Beko müsabakayı rahat kazanarak ilk finalist oldu.

84-93

Ve Anadolu Efes – Beşiktaş Fibabank serisinden gelecek rakibini bekleyecek.