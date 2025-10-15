Kenan Yıldız’a müthiş teklif

Kenan Yıldız ipleri koparabilir

A Milli Futbol Takımının, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Bulgaristan’ı 6-1 yendiği maçta iki, son 4-1 kazanılan Gürcistan karşılaşmasında ise bir gol atan Kenan Yıldız, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. 2022’de Bayern Münih altyapısından bedelsiz gittiği Juventus’la sözleşme yenileme konusunda anlaşamayan 20 yaşındaki genç oyuncu, İngiltere Premier Lig ekiplerinin yakın kıskacında. Bu sezon Juventus’ta 8 maçta 2 gol, 4 asistle oynayan hücum kanada, Arsenal ve Manchester United’ın ardından Chelsea kulübü de talip oldu. Londra ekibi, Juventus’un yıllık 5-6 milyon Euro’luk teklifine karşılık Kenan Yıldız’a yıllık net 10 milyon Euro maaş önerdi. Kenan Yıldız’ın kulübü Juventus’la 2029’a kadar sözleşmesi bulunuyor.