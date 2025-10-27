İbrahim Hacıosmanoğlu korkunç gerçeği açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu: FIFA ve UEFA’ya bildirdik

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, tarihe geçecek ifşalarda bulundu ve hakemlerin bahis oynadığını açıkladı. Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu tartıştık yıllarca. Biz TFF olarak kendi bahçemizden yola çıktık. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371’inin bahis hesabı var. 152’si aktif olarak bahis oynuyor.

Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000’in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir. Gerekli işlemleri bugünden itibaren başlatıp kısa süre içerisinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir sınırlama var. Bizim talimatlarda da 5 yıllık zaman aşımı var. 5 yıllık süre içerisine giren rakamlar bu saydıklarım. Güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Biz TFF olarak nasıl kendi kapımızın önünü temizliyorsak, Türk futbol ailesinin üstüne düşen görev de kendileriyle başlayıp futbolcuları dâhil tüm unsurlarıyla kontrol edip paylaşmaları. Aksi durumda çalışmalarımızı güzide devlet kurumlarımızla yapıp paylaşacağız. Çalışmaları FIFA ve UEFA ile paylaştık. Talimatlar açık olmasına rağmen hakem arkadaşlarımızın kendi adlarına hesap açıp bahis oynaması bizi de üzmüştür.”