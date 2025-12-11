En Son HaberlerSporTürkiye

VakıfBank, voleybolun kraliçesi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti ve ligin tek namağlup takımı olarak liderliğini sürdürdü.

VakıfBank’ta Markova’dan 37 sayı

Karşılaşmanın ilk setini 25-14 ile sarı-lacivertliler alırken konuk VakıfBank 25-21 ile durumu 1-1 yaptı.

Sarı Melekler, 25-17 ile yine öne geçse de Vakıf, 25-23 ile skoru 2-2’ye getirdi. Karar setinde 15-13 kazanan sarı-siyahlılar karşılaşmadan deplasmanda 3-2 galip ayrıldı.

VakıfBank’ta Marina Markova 37 sayıyla yıldızlaşırken Fenerbahçe Medicana’da Arina Fedorovtseva 26 sayıyla takımının en skoreri oldu.

 

