Serdal Adalı’yı TFF Başkanı umursamadı

Serdal Adalı muhatap alınmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig’de 2-2 biten Gaziantep FK maçının ardından dün Türkiye Futbol Federasyonu’na gitmişti.

Ancak takınılan tutum, Beşiktaş‘ın ne kadar zor durumda olduğunu gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Serdal Adalı ile görüşmeden binadan ayrıldı.

Siyah-beyazlıların başkanı, görüşmeleri TFF Başkan Vekili Mecnun Odyakmaz ile yürütmek zorunda kaldı.

Bu durum “TFF–Beşiktaş hattında soğuk rüzgarlar esmeye devam esiyor” şeklinde yorumlandı.

Bu arada Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

Bu maçla birlikte Şansalan, son 4 Beşiktaş-Trabzonspor maçının, üçünde düdük çalmış olacak.

2023/24 sezonunda oynanan Türkiye Kupası finalini yöneten Ali Şansalan, 2024/25 sezonunda Trabzon’da oynanan karşılaşmada da görev almıştı.

2025/26 sezonunda da Trabzon’da oynanacak olan karşılaşmada aynı hakem düdük çalacak.