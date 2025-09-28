AvrupaFutbolSpor

Arsenal bu kez dönüp kazandı

Geçen hafta Manchester City karşısında son anda beraberliği yakalayan Arsenal, Newcastle United deplasmanında 90+6'da kazandı

NationalTurk NL28/09/2025
Arsenal, 80’den sonra açıldı

İngiltere Premier Lig‘de şampiyonluk adaylarından Arsenal‘a bu kez şans güldü. Geçen hafta sahasında ağırladığı Manchester City karşısında 1-1’lik beraberliği son saniyelerde Gabriel Martinelli ile yakalayan Arsenal, Newcastle United deplasmanında ise yine son anlarda 2-1’lik galibiyeti buldu. 34. dakikada paslaşılarak kullanılan korner atışında Sandro Tonali’nin ortasına iyi yükselen Nick Woltemade kafayla topu fileleri havalandırdı. Arsenal rakip kaleye yüklense de Newcastle United’ın file bekçisi Nick Pope adeta devleşti. Ancak 70’de oyuna giren Mikel Merino, 84’te eşitliği sağlamayı başardı. 90+6’da Odegaard’ın kornerinde Gabriel kafayla, Arsenal’a 3 puanı getiren golü attı. Arsenal bu sonuçla 6 hafta sonunda lider Liverpool’un 2 puan gerisinde yer aldı.

1-2
NEWCASTLE UNİTED-ARSENAL
STAT: St. James Park
HAKEMLER: Jarred Gillett, Ian Hussin, Scott Ledger, Darren England (VAR)
GOLLER: Woltemade (Dk. 34) / Merino (Dk. 84), Gabriel (Dk. 90+6)
SARI KARTLAR: Joelinton, Burn / Calafiori
NEWCASTLE UNİTED: Pope – Livramento (Dk. 77 Lascelles), Thiaw, Botman, Burn – Guimaraes, Tonali, Joelinton (Dk. 90+4 Harvey Barnes) – Murphy (Dk. 66 Elanga), Woltemade (Dk. 67 Osula), Gordon /Dk. 67 Trippier)
ARSENAL: Raya – Timber, Mosquera (Dk. 46 Saliba), Gabriel, Calafiori (Dk. 70 Merino) – Zubimendi (Dk. 82 Odegaard), Rice – Saka (Dk. 70 Martinelli), Eze, Trossard (Dk. 88 Lewis Skelly) – Gyökeres

