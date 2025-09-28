Arsenal bu kez dönüp kazandı

Arsenal, 80’den sonra açıldı

İngiltere Premier Lig‘de şampiyonluk adaylarından Arsenal‘a bu kez şans güldü. Geçen hafta sahasında ağırladığı Manchester City karşısında 1-1’lik beraberliği son saniyelerde Gabriel Martinelli ile yakalayan Arsenal, Newcastle United deplasmanında ise yine son anlarda 2-1’lik galibiyeti buldu. 34. dakikada paslaşılarak kullanılan korner atışında Sandro Tonali’nin ortasına iyi yükselen Nick Woltemade kafayla topu fileleri havalandırdı. Arsenal rakip kaleye yüklense de Newcastle United’ın file bekçisi Nick Pope adeta devleşti. Ancak 70’de oyuna giren Mikel Merino, 84’te eşitliği sağlamayı başardı. 90+6’da Odegaard’ın kornerinde Gabriel kafayla, Arsenal’a 3 puanı getiren golü attı. Arsenal bu sonuçla 6 hafta sonunda lider Liverpool’un 2 puan gerisinde yer aldı.

1-2

NEWCASTLE UNİTED-ARSENAL

STAT: St. James Park

HAKEMLER: Jarred Gillett, Ian Hussin, Scott Ledger, Darren England (VAR)

GOLLER: Woltemade (Dk. 34) / Merino (Dk. 84), Gabriel (Dk. 90+6)

SARI KARTLAR: Joelinton, Burn / Calafiori

NEWCASTLE UNİTED: Pope – Livramento (Dk. 77 Lascelles), Thiaw, Botman, Burn – Guimaraes, Tonali, Joelinton (Dk. 90+4 Harvey Barnes) – Murphy (Dk. 66 Elanga), Woltemade (Dk. 67 Osula), Gordon /Dk. 67 Trippier)

ARSENAL: Raya – Timber, Mosquera (Dk. 46 Saliba), Gabriel, Calafiori (Dk. 70 Merino) – Zubimendi (Dk. 82 Odegaard), Rice – Saka (Dk. 70 Martinelli), Eze, Trossard (Dk. 88 Lewis Skelly) – Gyökeres