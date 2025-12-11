Samsunspor, Avrupa’da şok oldu

Samsunspor öne geçti ama
UEFA Konferans Ligi’nde 10 puanla lider durumda bulunan temsilcimiz Samsunspor, 7 puanlı Yunan ekibi AEK’yı ağırladı.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Musaba’nın soldan kale ağzına yerden vuruşunu savunmadan Moukoudi kendi ağlarına gönderdi: 1-0
52’de Razvan Marin skora dengeyi getirdi: 1-1
Konuk Yunan temsilcisi 63’te Aboubakary Koita’nın golüyle 2-1 üstünlüğü yakaladı.
1-2
SAMSUNSPOR-AEK
STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
HAKEMLER: Jeremie Pingard, Aurelien Drouet, Thomas Luczynski, Mathieu Vernice (VAR) (Fransa)
GOLLER: Moukoudi (Dk. 4 k.k) / Razvan Marin (Dk. 52), Aboubakary Koita (Dk. 63)
SARI KARTLAR: Lubo / Razvan Marin, Petros Mantalos, Orbelin Pineda, Luka Jovic
SAMSUNSPOR: Okan – Zeki (Dk. 78 Joe Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 85 Ceesay) – Makoumbou – Emre Kılınç, Holse, Ntcham (Dk. 78 Soner Aydoğdu), Musaba (Dk. 74 Tahsin Bülbül) – Mouandilmadji
AEK ATİNA: Strakosha – Rota, Moukoudi (Dk. 46 Domagoj Vida), Relvas, Pilios – Marin (Dk. 90 Penrice), Pineda, Pereyra, Koita (Dk. 85 Eliasson) – Mantalos (Dk. 83 Marko Grujic) – Luka Jovic
UEFA Konferans Ligi’nde saat 20.45’te alınan sonuçlar şöyle:
Drita-AZ Alkmaar 0-3
Noah-Legia Varşova 2-1
- Craiova-Sparta Prag 1-2
KF Shkendija-S. Bratislava 2-0
Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1
Hacken-AEK Larnaka 1-1
Jagiellonia B.-Rayo Vallecano 1-2
Breidablik-Shamrock Rovers 3-1