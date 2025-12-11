FutbolSporTürkiye

Samsunspor, Avrupa’da şok oldu

UEFA Konferans Ligi'nde Yunan ekibi AEK Atina'ya kaybeden temsilcimiz Samsunspor, 10 puanda kaldı

UEFA Konferans Ligi'nde Yunan ekibi AEK Atina'ya kaybeden temsilcimiz Samsunspor, 10 puanda kaldı

Samsunspor öne geçti ama

UEFA Konferans Ligi’nde 10 puanla lider durumda bulunan temsilcimiz Samsunspor, 7 puanlı Yunan ekibi AEK’yı ağırladı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Musaba’nın soldan kale ağzına yerden vuruşunu savunmadan Moukoudi kendi ağlarına gönderdi: 1-0

52’de Razvan Marin skora dengeyi getirdi: 1-1

Konuk Yunan temsilcisi 63’te Aboubakary Koita’nın golüyle 2-1 üstünlüğü yakaladı.

1-2
SAMSUNSPOR-AEK
STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
HAKEMLER: Jeremie Pingard, Aurelien Drouet, Thomas Luczynski, Mathieu Vernice (VAR) (Fransa)
GOLLER: Moukoudi (Dk. 4 k.k) / Razvan Marin (Dk. 52), Aboubakary Koita (Dk. 63)
SARI KARTLAR: Lubo / Razvan Marin, Petros Mantalos, Orbelin Pineda, Luka Jovic
SAMSUNSPOR: Okan – Zeki (Dk. 78 Joe Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 85 Ceesay) – Makoumbou – Emre Kılınç, Holse, Ntcham (Dk. 78 Soner Aydoğdu), Musaba (Dk. 74 Tahsin Bülbül) – Mouandilmadji
AEK ATİNA: Strakosha – Rota, Moukoudi (Dk. 46 Domagoj Vida), Relvas, Pilios – Marin (Dk. 90 Penrice), Pineda, Pereyra, Koita (Dk. 85 Eliasson) – Mantalos (Dk. 83 Marko Grujic) – Luka Jovic

UEFA Konferans Ligi’nde saat 20.45’te alınan sonuçlar şöyle:

Drita-AZ Alkmaar    0-3

Noah-Legia Varşova 2-1

  1. Craiova-Sparta Prag 1-2

KF Shkendija-S. Bratislava 2-0

Fiorentina-Dinamo Kiev    2-1

Hacken-AEK Larnaka        1-1

Jagiellonia B.-Rayo Vallecano   1-2

Breidablik-Shamrock Rovers      3-1

