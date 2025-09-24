Filenin Efeleri veda etti

Filenin Efeleri, dünya 1 numarasına direnemedi

Filipinler‘in başkenti Manila’da devam eden 2025 Erkek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’nda 4’te 4 yaparak adını çeyrek finale yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımımız, çeyrek finalde dünya 1 numarası Polonya ile karşılaştı. İlk seti üstün olan Polonya 25-15 kazandı. İkinci sette başa baş bir mücadele koyan Filenin Efeleri, buna karşın 25-22 kaybetti. Son seti de 25-19 kazanan Polonya, yarı finalde, Belçika’yı 3-0 yenen İtalya ile karşılaşacak. Şampiyonayı 2014 ve 2018’de kazanan Polonya, 2022’de ise finalde İtalya’ya mağlup olmuştu. Filenin Efeleri’nde Adis Lagumdzija 11, Mirza Lagumdzija ise 8 sayıyla en skorer oyuncularımız oldu. Çeyrek finalde bugün Çekya-İran ve ABD-Bulgaristan karşılaşmalarının ardından diğer iki yarı finalist de belli olacak. Yarı final karşılaşmaları ise 27 Eylül’de oynanacak.