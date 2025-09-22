Süper Tayfun Ragasa Filipinler’i vurdu

Pasifik’in en şiddetli tayfunlarından biri olan Ragasa, hafta başında Filipinler’in kuzeyinde bulunan Calayan Adası’na ulaştı. 215 kilometreye varan rüzgârlar ve neredeyse 300 kilometrelik fırtına patlamalarıyla çatıları uçuran ve ağaçları kökünden söken tayfun, bölgede on binlerce kişiyi güvenli alanlara yönlendirdi. Fırtınanın etkisi sürerken, Çin’in güney kıyılarında da dev tahliye operasyonları başlatıldı.

Filipinler’de ağır etkiler

Filipinler Meteoroloji Servisi, tayfunun özellikle Babuyan Adaları ve Cagayan bölgesinde şiddetini hissettirdiğini açıkladı. Aparri kasabasında yaşayan Tirso Tugagao, “Rüzgâr bir makine sesi gibi camlara vuruyordu, uykumdan uyandırdı” dedi. Calayan Adası’nda bir okulun çatısı uçtu, parçalar bir tahliye merkezine savruldu ve bir kişi yaralandı. Ada yetkilileri, “Sekiz hindistan cevizi ağacından sadece dördü ayakta kaldı” diyerek fırtınanın gücünü gözler önüne serdi.

Ülke genelinde 10 binden fazla kişi tahliye edildi, başkent Manila dahil 30’a yakın eyalette okullar ve kamu kurumları kapatıldı.

Çin’de büyük tahliye planı

Ragasa’nın rotasında şimdi Çin’in güney kıyıları var. Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen’de 400 bin kişinin kıyı ve alçak bölgelerden tahliye edileceği açıklandı. Birçok kentte okullar tatil edildi, toplu taşıma durduruldu.

Hong Kong merkezli Cathay Pacific, 500’den fazla uçuşu iptal edeceğini, Hong Kong Uluslararası Havalimanı’ndan yapılacak yolcu seferlerinin Salı akşamından Perşembe gündüz saatlerine kadar askıya alınacağını duyurdu.

Bölgesel etkiler

Tayvan’da “aşırı şiddetli yağış” uyarısı yapılırken, özellikle doğu bölgelerinde sel ve toprak kayması riskine dikkat çekildi. Yerel yetkililer, dağlık alanlarda tahliyelerin sürdüğünü bildirdi.

Filipinler’de uzmanlar, Luzon Adası’nın kuzeyinde “ciddi sel ve heyelan” riskine işaret etti. Protestocular ise geçtiğimiz günlerde, ülke genelindeki yolsuzluk skandallarına dikkat çekerek yarım bırakılan sel kontrol projelerine tepki göstermişti.

İklim krizinin etkisi

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin tropikal fırtınaları daha güçlü ve yıkıcı hale getirdiğini hatırlatıyor. Ragasa’nın etkisi, Pasifik’te giderek sıklaşan şiddetli tayfunların bir yenisi olarak kayıtlara geçti.

