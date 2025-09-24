Gürsel Tekin: Asla hukuksuzluğu kabul etmeyiz, yargının kararı bizi bağlar

CHP İstanbul İl Başkanlığı için Olağanüstü İl Kongresi, Beşiktaş’taki Süleyman Seba Sanat Merkezi’nde yapıldı. 414 delegenin oy kullandığı seçimde tek aday olan Özgür Çelik, 389 oy alarak yeniden il başkanı seçildi.

Gürsel Tekin’den kongre sonrası açıklama

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla İl Yönetimine geçici olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, kongrenin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına konuştu. Tekin, “Hala demirbaşlarımızı alamadık, kasayı alamadık. Bütün kötülüklerine rağmen yargıya başvurmadık. Biz burada bağımsız bir kuruluz, yargının kararı bizi bağlayacaktır” dedi.

“Demokrasi mücadelesinden sapmayız”

Kendisinin ve arkadaşlarının demokrasi mücadelesi verdiğini vurgulayan Tekin, “Bizim ömrümüz demokrasi mücadelesiyle geçti. Asla hukuksuzluğu kabul etmeyiz. Eğer hukuksuzluk varsa, onu da hukukla çözmek gibi bir sorumluluğumuz var. Yakın tarihimize bakın, darbe dönemleri dahil her sorun hukukla çözülmüştür” ifadelerini kullandı.

“Görevimiz bittiğinde farklı söylemlerim olacak”

Görevlendirmelerle ilgili tartışmalara da değinen Tekin, “Cuma günü yapılacak itirazla tedbirin kalkması söz konusu olabilir. Böyle bir karar çıkarsa hepimizden daha çok seviniriz. Görevimiz sonlandıktan sonra farklı adımlarımız olmayacak, ama farklı söylemlerim olacak” dedi.

Çelik yeniden başkan

Seçim sonucunda yeniden İstanbul İl Başkanı olan Özgür Çelik ise CHP’de birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Çelik’in, delegelerin büyük çoğunluğunun desteğiyle ikinci kez başkanlığa seçilmesi parti içinde “devamlılık” mesajı olarak değerlendirildi.

