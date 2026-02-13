A Millî Futbol Takımımızın fikstürü belli oldu

A Millî Futbol Takımımız, Fransa ile başlıyor

A Millî Futbol Takımımızın A Ligi 1. Grup’ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edeceği 2026/27 UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı.

FIFA’nın uluslararası maç takviminde yapmış olduğu değişiklik doğrultusunda, turnuvanın lig aşamasındaki ilk dört maç, Eylül ayı sonu ile Ekim ayı başında verilecek tek bir millî maç dönemi içerisinde oynanacak. Gruplardaki son iki maç ise Kasım ayında yapılacak.

A Millî Takımımızın maç tarihleri ve saatleri (TSİ) şu şekilde:

25 Eylül 2026 / 21.45

Türkiye – Fransa

28 Eylül 2026 / 21.45

Türkiye – İtalya

2 Ekim 2026 / 21.45

Belçika – Türkiye

5 Ekim 2026 / 21.45

İtalya – Türkiye

12 Kasım 2026 / 20.00

Türkiye – Belçika

15 Kasım 2026 / 22.45

Fransa – Türkiye