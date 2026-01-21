Zeynep Sönmez teniste destan yazıyor

Zeynep Sönmez, Avustralya’da tüm ülkemizi gururlandırdı

Teniste sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta milli gururumuz Zeynep Sönmez, tek kadınlarda ikinci turda dünya 74 numarası Macar Anna Bondar ile karşılaştı.

Mücadele öncesi genç raketimizin, WTA sıralamasında 112. sıradan 91. sıraya kadar yükselerek yeniden TOP100 içine dahil olduğu haberi geldi.

Milli tenisçimiz, üst üste servislerini kırdığı Anna Bondar karşısında 41 dakika süren ilk seti 6-2 kazandı.

Zeynep, Avustralya Açık elemelerinin finalinde Rus Anastasia Gasanova’yı 6-3, 6-2 yenerek ana tabloya yükselmişti.

Başarılı raket, ikinci seti de 6-4 kazanarak 1 saat 30 dakika süren mücadeleyi kazandı ve Avustralya Açık tarihinde tek kadınlarda üçüncü tura yükselen ilk Türk oldu.

23 yaşındaki sporcu, ilk turda ise dünya 11 numarası ve 11 numaralı seribaşı Ekaterina Alexandrova’yı 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza atmıştı.

Zeynep Sönmez kimdir?

Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002 tarihinde İstanbul’da doğan Türk profesyonel tenis oyuncusudur. Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından 20 Ekim 2025 tarihinde açıklanan dünya sıralamasında 69. basamağa yükselerek kariyerinin en iyi derecesine ulaştı.

Profesyonel kariyerinde WTA Turu’nda 1, ITF Kadınlar Turu’nda ise 4 tekler şampiyonluğu bulunan Sönmez, Türk tenisinin son yıllardaki en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. 2022 Billie Jean King Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden genç raket, organizasyonu 3 galibiyet 1 mağlubiyetle tamamladı.

Grand Slam performanslarıyla öne çıkan Sönmez, 2024 Roland Garros’ta kariyerinde ilk kez ana tabloya kalma başarısı gösterdi. Aynı yıl Wimbledon ve Amerika Açık elemelerinde de final turlarına kadar yükseldi.

2024 sezonunda WTA 250 Merida Açık’ta kazandığı şampiyonlukla ilk WTA kupasını kaldıran Sönmez, bu başarıyla birlikte dünya sıralamasında ilk 100 içine girdi.

Zeynep Sönmez, Türk bayrağını bırakmadı – Video