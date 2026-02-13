Donald Trump: Epstein’de kritik isim

​Melanie Stansbury: Donald Trump 38 bin kez var

ABD’de Demokrat Kongre Üyesi Melanie Stansbury, Jeffrey Epstein dosyalarında adı geçen ve mevcut yönetimle doğrudan bağlantılı olan “Kritik İsimler” listesini resmen paylaştı!

​Beyaz Saray’ın kalbinden Elon Musk’a, kabine üyelerinden Dr. Mehmet Öz’e kadar şok liste!

İŞTE O SARSICI LİSTE:

Beyaz Saray: Donald Trump, Melania Trump, Steve Bannon

Kabine & Yönetim: Howard Lutnick (Ticaret), John Phelan (Donanma), RFK Jr. (Sağlık), Kevin Warsh (Fed Adayı)

Özel Görev: Dr. Mehmet Öz (CMS Yöneticisi)

Teknoloji: Elon Musk

Diğer: Paolo Zampolli, Brett Ratner, Bill Barr, Alex Acosta

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Melanie Stansbury:

“ABD hükümeti, ABD tarihinin en büyük cinsel istismar ve nüfuz ticareti skandalını aktif olarak örtbas etmeye çalışıyor ve Donald Trump bunun tam merkezinde yer alıyor.”

“Trump’ın adı bu dosyada 38.000 kez geçiyor. Epstein dosyalarında en az 6 erkeğin ismi sansürlendi. Bu kişilerden birisi yabancı bir hükümette “oldukça üst düzey” bir isim.”

“Bazıları da oldukça tanınmış isimler.”