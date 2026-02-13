Güney Koreli futbolcudan gaziye vefa!

Güney Koreli futbolcu Jinho Jo alkışları topladı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Güney Koreli futbolcu Jinho Jo, kulüp yöneticileriyle birlikte Konya’da yaşayan 96 yaşındaki Kore gazisi İhsan Damdam’ı evinde ziyaret etti.

Kent merkezindeki evde gerçekleşen buluşmada samimi ve duygusal anlar yaşanırken, Jo gazilere duyduğu saygının bir göstergesi olarak Damdam’a 96 numaralı formasını hediye etti.

Kore Savaşı’nda görev yaptığı günleri anlatan İhsan Damdam, savaşın zorlu şartlarını unutamadığını belirterek, Kore’ye turistik bir amaçla değil savaşmak için gittiklerini söyledi.

Çatışmaların yoğun olduğu bölgelerde görev yaptıklarını dile getiren Damdam, Kore halkının Türk askerlerine duyduğu minnettarlığın yıllar sonra bile sürdüğünü ifade etti.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Damdam, Jinho Jo’yu torunu gibi gördüğünü belirterek Konyaspor’a başarı dileklerinde bulundu ve oyuncunun maçını tribünden izlemek istediğini söyledi.

Ziyaretin kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını ifade eden Güney Koreli Jinho Jo ise Türkiye’den Kore’ye savaş için giden askerlere minnet duyduklarını belirtti. Duygularını tarif etmekte zorlandığını dile getiren genç futbolcu, Kore halkının Türk gazilerine her zaman teşekkür borçlu olduğunu söyledi ve İhsan Damdam’ı maçına davet ettiğini ifade etti.

Konyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da yoğun fikstür nedeniyle ziyaretin geciktiğini ancak anlamlı bir buluşma gerçekleştiğini belirtti. Küçükbakırcı, Jinho Jo’nun kısa sürede taraftarın sevgisini kazandığını ve ziyaretin iki ülke arasındaki dostluğun güzel bir örneği olduğunu söyledi.

