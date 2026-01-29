FutbolDünyaEn Son HaberlerSporVideo

Afrika futbol finaline ceza yağdı

Afrika Futbol Konfederasyonu, 35. Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşanan olaylar nedeniyle Senegal ve Fas'a bazı yaptırımlar uyguladı

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Disiplin Kurulundan yapılan açıklamada, finaldeki disiplin ihlalleri gerekçesiyle Senegal Futbol Federasyonu, Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Pape Bouna Thiaw, Senegalli oyuncular Iliman Cheikh Baroy Ndiaye ile Ismaila Sarr, Fas Futbol Federasyonu ve Faslı oyuncular Ismael Saibari ile Achraf Hakimi’ye ceza verildiği duyuruldu.

Senegal Futbol Federasyonu’na, taraftarların uygunsuz davranışları, milli takımın 5 oyuncusunun sarı kart görmesi ve takımın uygunsuz davranışları gerekçesiyle toplam 615 bin dolar, Fas Futbol Federasyonu’na ise top toplayıcı çocukların uygunsuz davranışları, taraftarların lazer kullanımı, VAR inceleme alanına giren milli takım oyuncularının hakemin çalışmasını engellemesi ve teknik ekibin uygunsuz davranışları gerekçesiyle toplam 315 bin dolar para cezası uygulandığı belirtildi.

Afrika Kupası çılgınlıklarla bitti

Final maçında Fas’ın kazandığı penaltıya yapılan itiraz ve sahanın terk edilmesine ilişkin, “sportmenlik dışı davranış” gerekçesiyle Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Pape Bouna Thiaw’ın 5 resmi CAF maçından men ile 100 bin dolar para cezasına çarptırıldığı duyuruldu.

Senegalli oyuncular Iliman Cheikh Baroy Ndiaye ve Ismaila Sarr’ın ise hakeme yönelik davranışları nedeniyle 2’şer resmi CAF maçından men cezası aldığı ilan edildi.

Kurulun, “sportmenlik dışı davranış” nedeniyle Faslı milli oyunculardan Ismael Saibari’ye 3 resmi CAF maçından men ile 100 bin dolar para cezası, Achraf Hakimi’ye ise 1’i bir yıl ertelemeli 2 resmi CAF maçından men cezası verdiği aktarıldı.

Afrika futbolunun olaylı finali – Video

