İşsizlikte sert düşüş: Oran yüzde 7,7’ye geriledi

Türkiye’de işgücü piyasasına ilişkin Aralık ayı verileri, işsizlikte dikkat çekici bir gerilemeye işaret etti. 2025’in son ayında işsiz sayısı önemli ölçüde azalırken, istihdam ve işgücüne katılım oranlarında sınırlı değişimler yaşandı. Açıklanan rakamlar, özellikle genç işsizlik ve atıl işgücü göstergeleri açısından da yakından takip edilen başlıkları ortaya koydu.

İşsiz sayısı 2 milyon 736 bine geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı Aralık ayında bir önceki aya göre 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin oldu. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,8 puan düşüşle yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,3, kadınlarda ise yüzde 10,5 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı yüzde 49,1 seviyesinde kaldı

Aralık ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 42 bin kişi azalarak 32 milyon 685 bin olarak hesaplandı. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,1 ile önceki aya paralel seyretti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,8, kadınlarda ise yüzde 31,7 olarak belirlendi.

İşgücüne katılımda düşüş yaşandı

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı Aralık ayında 0,5 puanlık azalışla yüzde 53,2’ye geriledi. İşgücü büyüklüğü aynı dönemde 328 bin kişi azalarak 35 milyon 421 bin oldu. Erkeklerde işgücüne katılım oranı yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 35,5 olarak hesaplandı.

Genç işsizlik oranı yüzde 14,1’e indi

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 14,1 seviyesinde gerçekleşti. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 12,0, genç kadınlarda ise yüzde 18,2 olarak tahmin edildi.

Haftalık çalışma süresi arttı

İstihdam edilen ve referans dönemde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Aralık ayında 0,8 saat artışla 43,1 saat oldu.

Atıl işgücü oranı yüzde 28,6 olarak açıklandı

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri kapsayan atıl işgücü oranı Aralık ayında 0,3 puanlık düşüşle yüzde 28,6’ya geriledi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,5 olarak hesaplandı.

