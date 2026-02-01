Real Madrid son anda yırttı

Real Madrid zor kazandı

Real Madrid‘de teknik direktör Xabi Alonso’nun görevine son verilmesi ve yerine altyapıdan Alvaro Arbeloa’nın getirilmesi de fazla çare olmadı.

İspanyol ekibi, Şampiyonlar Ligi’ndeki son maçında Benfica’ya son saniyede kaleci Trubin’den yediği golle 4-2 kaybetmiş ve ilk 8 dışında kalarak play-off turuna düşmüştü.

Beyaz-Şimşekler, Madrid’in zayıf takımı Rayo Vallecano’yu son anda 2-1 yenerek lider Barcelona’yı 1 puan geriden izlemeyi sürdürdü.

Real, 15. dakikada Brahim Diaz’ın asistinde Vinicius Junior’un golüyle 1-0 öne geçti.

Benfica karşılaşmasında oyundan alındığı için “Her zaman ben” diyerek isyan eden Arda Güler, mücadeleye 11’de başladı.

Düşme hattının hemen üzerinde yer alan Rayo Vallecano, 49’da Jorge Frutos’un golüyle skora dengeyi getirdi: 1-1

Arda Güler, 77. dakikada oyundan çıkarken Rayo’da Pathe Ciss, 80’de kırmızı kart gördü.

88’de Kylian Mbappe, kaleciyi geçmesine rağmen topu üst direğe nişanladı.

90+10’da Mbappe kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 2-1

Rayo’da 90+10’da Josep Maria Chavarria Perez ikinci sarı karttan takımını 9 kişi bıraktı.

Vinicius Junior’dan muhteşem açılış – Video