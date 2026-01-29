ABD’de hükümet kapanması tartışması: FEMA’nın kasasında fırtına için yeterli kaynak var mı?

ABD’de federal hükümetin kısmen kapanma ihtimali gündemdeyken, ülkenin afet müdahale kapasitesi de tartışmaların merkezine oturdu. Trump yönetimi, özellikle geniş bölgeleri etkileyen şiddetli kış fırtınası sırasında Federal Acil Durum Yönetim Ajansı’nın (FEMA) finansmanının riske girebileceğini öne sürerken; uzmanlar ve eski FEMA yöneticileri bu tabloya itiraz ediyor. Yapılan değerlendirmelere göre FEMA, hükümet kapanması yaşansa bile kısa vadede müdahalelerini sürdürebilecek mali güce sahip.

FEMA’nın kasasında ne kadar para var?

Konuya yakın iki kaynağa göre FEMA’nın Afet Yardım Fonu’nda (Disaster Relief Fund) 7 ila 8 milyar dolar arasında bir kaynak bulunuyor. Kasım ayında Kongre tarafından onaylanan bütçenin süresi dolsa bile, mevcut bakiyenin özellikle kış fırtınalarına yönelik müdahaleler için önümüzdeki haftalarda yeterli olacağı belirtiliyor.

Uzmanlar, bu fonun kısa vadede hem mevcut afetlere hem de olası yeni gelişmelere karşı yeterli tampon oluşturduğunu ifade ediyor.

Uzmanlar: “Acil bir finansman krizi yok”

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı uzmanlarından Sarah Labowitz, FEMA’nın mevcut kaynaklarıyla yakın dönemde ciddi bir sorun yaşamayacağını vurguladı. Labowitz’e göre, kış fırtınalarının ardından ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar mevcut bütçeyle karşılanabilir durumda.

Benzer şekilde, Ulusal Düşük Gelirli Konut Koalisyonu’ndan Noah Patton da, yangın ve kasırga sezonunun henüz başlamamış olmasının FEMA üzerindeki baskıyı azalttığını belirtti.

Trump yönetimi neden uyarı yapıyor?

Beyaz Saray, hükümet kapanmasının afet müdahalesini sekteye uğratabileceğini savunuyor. Sözcüler, özellikle kış fırtınasından etkilenen milyonlarca Amerikalının hâlâ yardıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak bütçenin kesintiye uğramaması gerektiğini dile getiriyor.

Ancak eleştirmenlere göre bu açıklamalar, Trump yönetiminin FEMA’ya yönelik uzun süredir tartışmalı olan politikalarıyla çelişiyor.

Asıl risk: Uzayan kapanma ve yeni afetler

Uzmanlar, kısa vadede ciddi bir sorun görülmese de uzun süren bir hükümet kapanmasının FEMA üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çekiyor. Yeni afetlerin yaşanması ya da geçmiş felaketlere ilişkin ödemelerin gecikmesi halinde, fonun hızla eriyebileceği belirtiliyor.

Ayrıca İç Güvenlik Bakanlığı’nın yüksek tutarlı harcamalar için getirdiği onay şartlarının, eyaletlere yapılacak geri ödemeleri zaten yavaşlattığına işaret ediliyor.

FEMA’nın geleceği tartışma konusu

Trump yönetimi, son dönemde FEMA’nın rolünü küçültme ve eyaletlere daha fazla sorumluluk yükleme fikrini sık sık dile getiriyor. Buna karşın, olası hükümet kapanmasına karşı FEMA’nın kritik rolü bu kez kapanmayı önlemek için bir gerekçe olarak öne çıkarılıyor.

Uzmanlar ise ajansın son yıllarda personel kaybı, hibe kesintileri ve eğitim programlarının durdurulması gibi adımlar nedeniyle zaten zayıflatıldığını savunuyor.

Yeni bütçe teklifi masada

Senato’daki yeni bütçe teklifinin kabul edilmesi halinde, FEMA’nın Afet Yardım Fonu’na 26 milyar doların üzerinde ek kaynak aktarılması öngörülüyor. Ayrıca acil durum hazırlıkları ve güvenlik hibeleri için de milyarlarca dolarlık ek fon planlanıyor.

