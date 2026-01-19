FutbolDünyaSporVideo

Afrika Kupası çılgınlıklarla bitti

20206 Afrika Kupası'nı Senegal kazanırken finalde futbolda daha önce görülmeyen olaylar yaşandı

9 Bir dakikadan az
20206 Afrika Kupası'nı Senegal kazanırken finalde futbolda daha önce görülmeyen olaylar yaşandı

Afrika Kupası nihayet sona erdi

Avrupa’da birçok teknik direktörün, ligler devam ederken düzenlenmesi nedeniyle, tepki gösterdiği Afrika Kupası, Senegal‘in şampiyonluğuyla sonuçlandı.

Finalde Senegal ile ev sahibi Fas karşı karşıya geldi.

Fas’ın 90+23’te penaltı kazanması sonrası Senegal karara tepki göstererek sahadan çekildi.

Sahaya inen Senegalli taraftarlar ile polis arasında çatışmalar yaşandı.

Yapılan görüşmeler sonrası Senegal yeniden sahaya dönerken Fas’ta Panenka vuruşu deneyen Brahim Diaz penaltıyı kaçırdı.

Ardından uzatmaya geçildi ve Senegal, 94. dakikada Pape Gueye’nin golüyle kupanın sahibi oldu.

Brahim Diaz, Fas’ı yaktı – Video

