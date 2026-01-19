Afrika Kupası çılgınlıklarla bitti

Afrika Kupası nihayet sona erdi
Avrupa’da birçok teknik direktörün, ligler devam ederken düzenlenmesi nedeniyle, tepki gösterdiği Afrika Kupası, Senegal‘in şampiyonluğuyla sonuçlandı.
Finalde Senegal ile ev sahibi Fas karşı karşıya geldi.
Fas’ın 90+23’te penaltı kazanması sonrası Senegal karara tepki göstererek sahadan çekildi.
Sahaya inen Senegalli taraftarlar ile polis arasında çatışmalar yaşandı.
Yapılan görüşmeler sonrası Senegal yeniden sahaya dönerken Fas’ta Panenka vuruşu deneyen Brahim Diaz penaltıyı kaçırdı.
Ardından uzatmaya geçildi ve Senegal, 94. dakikada Pape Gueye’nin golüyle kupanın sahibi oldu.