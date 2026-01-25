FutbolEn Son HaberlerSporVideo
Manchester United inanılmaz!
Manchester United geçen hafta Manchester City'yi 2-0 yenmesinin ardından Arsenal deplasmanında da 3-2 kazandı
Manchester United artık bambaşka
İngiltere Premier Lig’in 23. haftasındaki dev maçta Arsenal ile Man. United karşı karşıya geldi.
Emirates Stadyumu’nda oynanan maçın 29. dakikasında Martinez’e çarpan top ağlarla buluştu ve ev sahibi öne geçti.
Geçen hafta ezeli rakibi City’yi 2-0 yenen United, 37. dakikada Mbeumo ile eşitliği yakaladı.
50. dakikada Dorgu şık bir golle konuk ekibi öne geçirdi.
84’te Merino, golüyle Arsenal‘ı maça tekrar ortak etse de United’ın cevabı gecikmedi. 87’de Cunha, Kırmızı Şeytanlar’ı yeniden öne geçirdi.
Kalan anlarda ağlar havalanmadı ve Manchester United maçı 3-2 kazandı.
50 puanda kalan lider Arsenal, ligdeki bir sonraki maçında Leeds United’a konuk olacak. 38 puanla 4. sıraya yükselen United ise Fulham’ı ağırlayacak.