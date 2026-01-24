Galatasaray’dan gol şov
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olduğu deplasmanda rahat bir galibiyet kazandı
Galatasaray rahat rahat 3 puanı aldı
Trendyol Süper Lig’de 19. haftaya ezeli rakibi Fenerbahçe‘nin bir puan önünde lider olan Galatasaray, Fatih Karagümrük’e konuk oldu.
Karşılaşmanın 30. saniyesinde Gabriel Sara, sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.
27’de Barış Kalaycı skora dengeyi getirdi: 1-1
51’de Gabriel Sara kafayla kendisinin ve Cimbom’un ikinci golünü kaydetti: 1-2
57’de Victor Osimhen kale ağzında topu düzeltip nefis bir gol kaydetti: 1-3
FATİH KARAGÜMRÜK-GALATASARAY
STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil, Ali Şansalan (VAR)
GOLLER: Barış Kalaycı (Dk. 27) / Gabriel Sara (Dk. 1 ve 51), Victor Osimhen (Dk. 57)
SARI KART: Ismael Jacobs
FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic – Esgaio, Biraschi, Balkovec, Çağtay – Traore (Dk. 64 Ahmet Sivri), Tresor Doh (Dk. 64 Bartuğ Elmaz), Berkay Özcan, Barış Kalaycı (Dk. 85 Tarık Buğra) – Larsson (Dk. 77 Abdul Kader Kone), Serginho (Dk. 64 Tiago Çukur)
GALATASARAY: Uğurcan – Sallai (Dk. 70 Mauro Icardi), Sanchez, Abdülkerim, Jakobs (Dk. 64 Kazımcan Karataş) – İlkay Gündoğan, Lucas Torreira (Dk. 46 Mario Lemina) – Yunus Akgün (Dk. 64 Eren Elmalı), Sara, Barış Alper – Victor Osimhen (Dk. 79 Kaan Ayhan)