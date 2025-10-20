Mbaye Diagne canavar gibi

34’lük gol makinesi Mbaye Diagne

Trendyol 1. Lig’de Mbaye Diagne fırtınası esiyor. 28 Ekim’de 34 yaşına basacak tecrübeli forvet, takımı Amed SK’nın Serik Spor deplasmanında 2-1 galip geldiği karşılaşmanın 57 ve 87. dakikalarında fileleri havalandırdı. Ev sahibi Serik Spor’un tek golü ise 68’de Gökhan Altıparmak’tan geldi. Bu sonuçla Mbaye Diagne 9 maçta 10 gol kaydederek ilerleyen yaşına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi. Diagne, 2020’de Galatasaray’da 1.5 sezonda 15 gol atmış, ardından Trendyol Süper Lig’de 2022-23 sezonunda Fatih Karagümrük ile 35 karşılaşmada 25 gol kaydetmişti. Diagne geçen sezon Suudi Arabistan’da Neom takımında 22 maçta 14 kez fileleri havalandırmıştı.