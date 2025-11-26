Başsavcılıktan yasadışı bilet operasyonu

Futbol bilet sitelerine yasak!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol maçlarının biletlerinin resmi kanallar dışında satıldığı ve devredildiği iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Yetkisiz şekilde bilet satışına aracılık ettiği belirlenen 6 siteye (kombinedevret, varbilet, biletwise, ticketfoni, ticketbix ve bir diğer site) erişim engeli kararı verildi.

Kombinedevret

Varbilet

Biletwise

Ticketfoni

Ticketbix

bir diğer site!

Adlı sitelere erişim engeli getirildi.