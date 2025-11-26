En Son HaberlerFutbolTürkiye
Başsavcılıktan yasadışı bilet operasyonu
Futbol bilet sitelerine yasak!
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol maçlarının biletlerinin resmi kanallar dışında satıldığı ve devredildiği iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.
Yetkisiz şekilde bilet satışına aracılık ettiği belirlenen 6 siteye (kombinedevret, varbilet, biletwise, ticketfoni, ticketbix ve bir diğer site) erişim engeli kararı verildi.
Adlı sitelere erişim engeli getirildi.