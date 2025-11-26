En Son HaberlerFutbolTürkiye

Başsavcılıktan yasadışı bilet operasyonu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol maçlarının biletlerinin resmi kanallar dışında satıldığı ve devredildiği iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı

Futbol bilet sitelerine yasak!

Yetkisiz şekilde bilet satışına aracılık ettiği belirlenen 6 siteye (kombinedevret, varbilet, biletwise, ticketfoni, ticketbix ve bir diğer site) erişim engeli kararı verildi.

Kombinedevret
Varbilet
Biletwise
Ticketfoni
Ticketbix
bir diğer site!

Adlı sitelere erişim engeli getirildi.

bilet1

