Şişli’de dehşeti! Çöp konteynerinde parçalara ayrılmış kadın cesedi

İstanbul Şişli’de dün akşam saatlerinde ortaya çıkan korkunç olay tüyleri diken diken yaptı. Kuyulubağ Sokak’ta bir çöp konteynerinde çarşaf ve poşetlere sarılmış halde bulunan kadın cesedi, olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde parçalanmış olarak tespit edildi. İhbarın ardından cinayet büro ekipleri geniş çaplı çalışma başlatırken, kadının kimliği belirlenip 2 zanlı yakalandı. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte dehşetin boyutu daha da netleşti.

Şişli’de konteyneri karıştırırken cesedi buldu

Olay, Duatepe Mahallesi’nde saat 19.40 sıralarında yaşandı. Bölgede hurdacılık yaptığı ve kağıt topladığı belirtilen Okan Ç., Kuyulubağ Sokak No:25 önündeki çöp konteynerini karıştırdığı sırada çarşaf ve poşetlere sarılı bir ceset fark etti. Okan Ç., durumu bildirmek için karakola giderek polise gördüklerini anlattı.

“Poşeti yırttığımda kan ve insan cesedi gördüm”

Okan Ç.’nin polise verdiği ifadede, bahse konu olay yeri ve civarında hurda işi yaptığını, sürekli çöp konteynırlarını karıştırarak kendisine satacak malzemeler topladığını, olay saatinde çöp konteynırını karıştırdığı sırada siyah bir poşet gördüğünü, poşeti yırttığında kan ve insan cesedi gördüğünü, cesedin sıcak olduğunu fark ettiğini, bunun üzerine Feriköy Polis Merkezi Amirliği’ne giderek durumu anlattığını ve polis ekiplerinin de gelerek cesedi çöp konteynırında gördüğünü belirtti. Okan Ç., polis ekipleriyle birlikte tekrar olay yerine geldi.

İlk incelemede korkunç detay: Başının kesik olduğu görüldü

Olay yerine gelen ekipler konteyner içinde ilk gözlemi yaptı. Yapılan değerlendirmede cesedin başının kesik olduğu ve bir kadına ait olduğu düşünüldü.

Bir başka tanık: İki kişi valizle bekliyordu

Cinayet Büro dedektifleri, bölgede bir başka görgü tanığının da ifadesine başvurdu. Tanık T.Ö.S., olay saatlerine yakın bir zaman diliminde dikkat çeken bir ayrıntıyı anlattı.

Tanık T.Ö.S. beyanında şunları söyledi:

“Saat 19:00 sıralarında olay yeri sokağa annesini ziyaret için geldiğini, bu sırada bahse konu çöp konteynırı önünde sakallı 2 erkek şahsın valiz ile beklediğini gördüğünü”

Valizle taşıdıkları anlar kamerada

Olayla ilgili en çarpıcı ayrıntılardan biri de güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması oldu. Görüntülerde iki şüphelinin ellerinde valizle konteynerin yanına geldiği anlar yer aldı.

