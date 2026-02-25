FutbolDünyaOrtadoğuSporVideo

Cristiano Ronaldo tarih yazıyor

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın fark attığı Al Najma deplasmanında kariyerinin 965. golünü kaydetti

Cristiano Ronaldo’dan, bin gole geri sayım

Suudi Arabistan Ligi’nde Al Nassr, Al Najma deplasmanında 5-0 kazandı.

7’de penaltıdan perdeyi açan Cristiano Ronaldo, kariyerinde 965 gole ulaştı.

41 yaşındaki Portekizli yıldız, Al Nassr’da ise 136 maçta, 121 gol atıp, 22 asist yaptı.

31’de Kingsley Coman farkı ikiye yükseltti.

42’de Inigo Martinez durumu 3-0 yaptı.

52’de Sadio Mane’ye asist yapan Ronaldo, 57’de yerini Abdullah Alhamddan’a bıraktı.

80’de Inigo Martinez kendisinin ikinci, Al Nassr’ın beşinci golünü kaydetti.

Maçı 5-0 kazanan Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jorge Jesus‘un çalıştırdığı Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi’nde 23 hafta sonunda Al Ahli Jeddah’ın iki puan önünde liderliğini sürdürdü.

Ronaldo müthiş performansını sürdürüyor – Video

