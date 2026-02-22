Bir dakikadan az

Cristiano Ronaldo bin gole yakın!

Cristiano Ronaldo efsanesi

Suudi Arabistan Ligi ile yaşadığı sorunların ardından bir süre uzaklaşan Cristiano Ronaldo gollerine devam ediyor.

Al Nassr’a dönüşünün ardından geçen hafta Al Fateh maçında 1 gol atan 41 yaşındaki yıldız, 4-0 biten Al Hazm karşılaşmasında da iki kez fileleri havalandırdı.

Kariyerinde 963 gol kaydeden Portekizli futbolcu hedeflediği bin gole adım adım yaklaşıyor.

Bu sezon 24 karşılaşmada 21 gol kaydeden Ronaldo, 30 yaşından sonra ise 501 gol atarak adeta imkânsızı başardı.

Bu arada Al Nassr, 22 haftada 55 puanla Al Hilal Riyadh’ın bir puan önünde lider durumda.

Ronaldo karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından, “Ait olduğum yere döndüm. İşime geri döndüm” mesajını paylaştı.

