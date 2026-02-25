Netanyahu’dan tepki çeken Osmanlı çıkışı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin İsrail ziyareti kapsamında Knesset’te düzenlenen özel oturumda konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birinci Dünya Savaşı dönemine atıfta bulunarak Osmanlı Devleti hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Netanyahu’nun “Osmanlı işgali” sözleri, tarihi arka plan üzerinden yeni bir polemiğe kapı araladı.

Netanyahu: Bizi özgürleştirmeye yardım ettiler

Netanyahu, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusu saflarında savaşan Hintli askerlerin “İsrail’in özgürlüğüne katkı sunduğunu” ileri sürdü. O dönemde bölgede İsrail adlı bir devletin bulunmamasına rağmen, Osmanlı yönetimini “işgal” olarak tanımlayan Netanyahu, İngiliz kuvvetleri içinde yer alan Yahudi savaşçılar ile Hintli asker ve komutanların rolüne dikkat çekti.

“Hindistan askerlerinin bizim için can vermesini unutmayacağız.” diyen Netanyahu, söz konusu dönemi İsrail’in özgürleşme süreci olarak nitelendirdi.

“Küçük ama süper güç” vurgusu

Konuşmasında Hindistan’ın yaklaşık 1,5 milyarlık nüfusuyla büyük bir güç olduğunu belirten Netanyahu, İsrail’in ise küçük bir ülke olmasına rağmen bir “süper güç” olduğunu savundu. İki ülke arasında daha güçlü bir stratejik ortaklık kurma hedefini dile getiren Netanyahu, Tevrat’a atıfta bulunarak “Hindistan’dan Etiyopya’ya uzanan” bir imparatorluk ifadesini kullandı.

