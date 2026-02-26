BasketbolAvrupaSporTürkiyeVideo

Anadolu Efes’e nazar değdi

EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan takımı Kızılyıldız'a 91-81 mağlup oldu. Mavi-beyazlılar, organizasyonda 3 maç sonra kaybetti

Anadolu Efes’te seri bitti

EuroLeague’in 29. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk çeyreği Efes‘in 23-19 üstünlüğüyle tamamlansa da ev sahibi ekip devreye 44-37 önde girdi. İkinci yarıda da skor farkını sürdüren Kızılyıldız, maçtan 91-81 galip ayrıldı.

Bu sonuçla EuroLeague’de 3 maç aradan sonra mağlup olan Efes’te en fazla skor üreten isim 21 sayı ile PJ Dozier oldu.

Mavi-beyazlılar, organizasyonda bir sonraki hafta 6 Mart’ta evinde Fransız ekibi ASVEL ile karşılaşacak. Ligde 2 maç aradan sonra galip gelen Sasa Obradovic’in öğrencileri de aynı gün evinde Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak.

