Louvre Müzesi’nde mücevher soygunu: Macron’dan kararlılık mesajı

Fransa’nın başkenti Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi, tarihi bir hırsızlık olayıyla sarsıldı. Müzenin Napolyon dönemine ait mücevherlerinin çalınmasının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayın Fransa’nın kültürel mirasına yönelik bir saldırı olduğunu belirterek, “Eserleri bulacağız ve failleri adalete teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı. Paris savcılığı liderliğinde yürütülen soruşturma kapsamında ülke genelinde tüm imkânların seferber edildiği bildirildi.

Macron: Tarihe ve mirasımıza saldırı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Macron, Louvre’daki soygunu Fransa’nın hafızasına yönelik bir tehdit olarak nitelendirdi. “Louvre Müzesi’nde işlenen hırsızlık, tarihimiz olduğu için değer verdiğimiz mirasımıza yönelik bir saldırıdır. Eserleri bulacağız ve failler adalete teslim edilecek. Paris savcılığının önderliğinde, bunu başarmak için her yerde tüm imkânlar seferber edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca Ocak ayında başlatılan “Louvre Yeni Rönesans” projesine de dikkat çekerek, bu girişimin müze güvenliğini artırmayı ve kültürel mirasın korunmasını hedeflediğini söyledi. Macron, “Bu proje, hafızamızı ve kültürümüzü oluşturan unsurların korunmasını ve muhafaza edilmesini garanti altına alacaktır” dedi.

Çalınan mücevherler arasında imparatoriçe tacı da var

Louvre Müzesi’ndeki hırsızlıkta, dokuz parçadan oluşan tarihi mücevher koleksiyonu çalındı. Fransız basınında yer alan bilgilere göre, eserlerden biri olan 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait taç, kırık halde müze dışındaki bir noktada bulundu. Diğer parçaların akıbeti ise henüz bilinmiyor.

Uzmanlar, çalınan eserlerin hem tarihi hem de kültürel açıdan Fransa’nın mirasında büyük önem taşıdığını, olayın yalnızca bir hırsızlık değil, ulusal sembollere yönelik bir saldırı olarak değerlendirildiğini belirtti.

Louvre’un geçmişinde iz bırakan hırsızlıklar

Louvre Müzesi daha önce de sanat tarihine geçen büyük soygunlara sahne olmuştu. 1911’de Leonardo da Vinci’nin “Mona Lisa” tablosu müzeden çalınmış, tablo iki yıl sonra İtalya’da bulunmuştu. Louvre’un güvenlik sisteminin geçmişte defalarca test edildiği bu olay, Paris’in kültürel mirasına yönelik tehditleri yeniden gündeme getirdi.

Fransa kültür mirasını koruma planında ısrarlı

Macron’un vurguladığı “Yeni Rönesans” projesi, yalnızca Louvre’un değil, ülke genelindeki müzelerin güvenliğini artırmayı hedefliyor. Yetkililer, eserlerin takibi, alarm sistemlerinin yenilenmesi ve dijital arşivlerin güçlendirilmesi için yeni önlemler üzerinde çalışıyor.

Fransız hükümeti, kültürel varlıkların korunmasını “ulusal onur meselesi” olarak tanımlarken, Louvre’daki son hırsızlık olayının bu süreci hızlandırması bekleniyor.

