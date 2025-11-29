Bayern Münih sonradan açıldı

Bayern Münih fırtınası 90’dan sonra
Alman Ligi’ne 9’da 9 ile başlayan Bayern Münih, zorlanmaya başladı. 8 Kasım’da Union Berlin deplasmanında 2-2 ile ilk puan kaybını yaşayan kırmızı-beyazlılar, bugün de düşme hattındaki St. Pauli karşısında son anda bulduğu gollerle 3 puanı aldı.
Konuk St. Pauli, 6. dakikada Andreas Hountondji’nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.
44’te Raphael Guerreiro ile eşitliği sağlayan Bayern, 19 şutunun sadece 3’ünde rakip kaleyi tutturabildi.
90+3’te Luis Diaz, Bayern Münih’i 2-1’lik üstünlüğe taşıdı.
90+6’da Nicolas Jackson son noktayı koydu: 3-1
Bundesliga’da diğer sonuçlar:
Werder Bremen-Köln 1-1
(Marco Friedl 22 / Said El Mala 90)
Hoffenheim-Augsburg 3-0
(Bazoumana Toure 16, Wouter Burger 26, Cedric Zesiher k.k 45)
Union Berlin-Heidenheim 1-2
(Rani Khedira 43 / Stefan Schimmer 90, Schöppner 90+5)