Bayern Münih sonradan açıldı

Alman Ligi’nde Bayern Münih kendi evinde, düşme hattındaki, St. Pauli'yi ecel terleri döktüğü maçta son anda yendi

Bayern Münih fırtınası 90’dan sonra

Alman Ligi’ne 9’da 9 ile başlayan Bayern Münih, zorlanmaya başladı. 8 Kasım’da Union Berlin deplasmanında 2-2 ile ilk puan kaybını yaşayan kırmızı-beyazlılar, bugün de düşme hattındaki St. Pauli karşısında son anda bulduğu gollerle 3 puanı aldı.

Konuk St. Pauli, 6. dakikada Andreas Hountondji’nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

44’te Raphael Guerreiro ile eşitliği sağlayan Bayern, 19 şutunun sadece 3’ünde rakip kaleyi tutturabildi.

90+3’te Luis Diaz, Bayern Münih’i 2-1’lik üstünlüğe taşıdı.

90+6’da Nicolas Jackson son noktayı koydu: 3-1

Bundesliga’da diğer sonuçlar:
Werder Bremen-Köln 1-1

(Marco Friedl 22 / Said El Mala 90)

Hoffenheim-Augsburg       3-0

(Bazoumana Toure 16, Wouter Burger 26, Cedric Zesiher k.k 45)

Union Berlin-Heidenheim  1-2

(Rani Khedira 43 / Stefan Schimmer 90, Schöppner 90+5)

 

