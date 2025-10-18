İşte Galatasaray’ın rakipleri!

Galatasaray’ın rakiplerinin lig karnesi

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Atletico Madrid, İspanya Ligi’nde Osasuna’yı 1-0 mağlup etti. Madrid ekibini 63. dakikada oyuna giren Thiago Almada, 71’de öne geçirdi. Sarı-kırmızılıların, Devler Ligi’nde karşılaşacağı bir diğer takım Ajax ise Hollanda Ligi’nde kendi sahasında AZ Alkmaar’a 2-0 kaybetti ve ezeli rakibi lider PSV Eindhoven’ın 6 puan gerisine düştü. Konuk AZ Alkmaar’ın gollerini 25. dakikada Weslley Prati ve 42. dakikada penaltıdan Troy Parrott kaydetti. Cimbom’un bir diğer rakibi Monaco ise 77. dakikada Folarin Balokun’un golüyle öne geçmesine karşın 85’te Sidiki Cherif’in golüne engel olamayarak Angers ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacak bir diğer ekiplerden Union St. Gilloise, 45. Dakikada Aiham Ousou’ya karşılık, 16’da Alexander Florucz, 48’de Ousseynou Niang ve 73’te Matias Rasmussen’in golleriyle Charleroi’yı 3-1 yenerek Belçika Ligi’nde zirvede yer aldı.