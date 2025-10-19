Trump’tan Meloni’ye “güzel kadın” sözü tartışma yarattı

Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze Barış Zirvesi, dünya liderlerini bir araya getirirken sahnede yaşanan bir diyalog uluslararası tartışma yarattı. ABD Başkanı Donald Trump, konuşması sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye dönerek “Onun hakkında bunu söylememem gerekiyor ama o güzel bir kadın” ifadelerini kullandı. Trump’ın sözleri sosyal medyada tepki toplarken, birçok kullanıcı olayı “utanç verici” ve “rahatsız edici” olarak nitelendirdi.

İtalya’da “metres” krizi

Olay, İtalya’da da geniş yankı buldu. Ülkenin en büyük işçi sendikalarından biri olan Genel İşçi Konfederasyonu’nun (CGIL) Başkanı Maurizio Landini, Trump-Meloni diyaloğu hakkında yaptığı açıklamada Meloni için “Trump’ın metresi” ifadesini kullandı.

Landini, “Meloni barış için hiçbir çaba göstermedi. Trump’ın metresliğini yapmaktan öteye gidemedi” sözleriyle büyük tepki çekti.

Meloni’den sert yanıt

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Landini’ye sert tepki gösterdib Meloni, “Yıllarca kadına saygı dersi veren sol, şimdi bir kadını ‘metres’ diyerek aşağılıyor. Bu, kadınlara yönelik açık bir saygısızlıktır” dedi.

Meloni ayrıca Landini’nin kullandığı kelimenin sözlük anlamını paylaşarak, “Herkesin bildiği anlamı hatırlatmak istiyorum: ‘Hafif meşrep kadın, fahişe.’” ifadelerini kullandı.

Landini: Yanlış anlaşıldım

Gelen tepkiler üzerine Landini, sözlerinin çarpıtıldığını savundu. Landini, “Ben röportajımda Meloni’nin Trump’ın başarısından nemalandığını, onun dalkavuğu olduğunu söyledim. Cinsiyetçi bir niyetim yoktu” dedi.