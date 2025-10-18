Al Nassr, Suudi Arabistan’da rakip tanımıyor

Al Nassr şampiyonluğa koşuyor

Suudi Arabistan’da daha önce Al Hilal ile şampiyon olan Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jorge Jesus ile yola çıkan Al Nassr, ilk 5 haftayı kayıpsız geçti. Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği sarı-lacivertliler, Al Fateh’i 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 13. dakikasında Sadio Mane’nin asistinde Joao Felix uzaktan nefis bir vuruşla golü attı. Al Fateh, 54’te Sofiane Bendebka ile skora dengeyi getirdi. 59’da penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo, 60’da ceza sahası dışından nefis bir şutla skoru 2-1 yaptı. 68’de Joao Felix durumu 3-1’e taşıdı. 75’te Kingsley Coman farkı üçe yükseltti: 4-1. Joao Felix, 79’da hat-trick yaptı: 5-1. Ligde Al Hilal Riyadh ise Marcos Leonardo ve Darwin Nunez’in ikişer gol attığı Al Ettifaq deplasmanında 5-0 kazandı. Al Hazm ise Al Akhdoud deplasmanında 2-1 galip geldi.