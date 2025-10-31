İbrahim Hacıosmanoğlu: Zaten gönderecektik

İbrahim Hacıosmanoğlu: Tescillenmiş ligde bir şey yapılamaz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlerin bahis oynamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu şunları söyledi:

“Hiç kimsenin endişesi olmasın. O boşluklar dolar. Üst klasmandaki 7 hakemin zaten çoğunluğunu sezon sonunda göndereceğimiz insanlardı.”

“Hangi maçlarda oynadıklarının çözümü yapılıyor şu anda.”

“Ben de Zorbay Küçük ile görüştüm. Bizim aldığımız veriler bunu gösteriyordu, tekrar teyit alın dedim. Oynandığı söyledi. Hakem arkadaşımız, oynamadığını söyledi. Hesaplar uymuyor. Suç duyurusunda bulundu. Sormamız gereken yerlere sorduk. Onun cevabını bekliyoruz. Cadı avına çıkmadık biz. Arkadaşlarımıza söylediğimiz tek şey var, kim devreye girerse girsin hiç kimseye imtiyaz tanınmayacak. Ama aynı şekilde sıfır ihtimalde kimseye de haksız muamele yapmayacaksınız. Bunun vebali var.”

“Hesap açıldığı zaman belirli bir miktar bonus vermiş herhalde. 40 lira mı ne bonusu var, iki kupon oynanmış. Onu da tam bilmiyorum, savcılık soruşturmasını yapacak. Biz de ilgili birimlere sorduk. TC numarası ile açılmış ve oynanmış. Süreç devam ediyor. Bizim bir beyanda bulunmamız doğru olmaz. Bir insanın da savcılığa gidip suç duyurusunda bulunup, yalan beyanda bulunuyorsan bir de oradan ceza alırsın. Bir insan da onu yapmaz diye düşünüyorum.”

“Çoğunun da oynadığı maçlarda bir şey kazanmamış. Neden oynarsın? Hastalık mı diyelim. Çoğu da kaybetmiş.”

“Türk futbolunda ahlak sorunu var. Yapı diye bir şey yok. Türk futbolunun temelindeki sorun ahlak sorunu.”

“Buradan dönüyoruz ya, biz önümüze bakalım, önümüzü temizleyelim. Geriye dönük tescillenmiş liglerle ilgili bir şey yapamazsınız. Bunun ortaya çıkması, bataklığı kurutmak demek. Biz bataklığı kurutup önümüze bakalım.”