Başakşehir-Kocaelispor’da gol son anda

Trendyol Süper Lig'de iki kaleci Muhammed Şengezer ve Aleksandar Jovanovic'in yıldızlaştığı Başakşehir-Kocaelispor maçını ev sahibi kazandı

NationalTurk NL31/10/2025
Başakşehir’de Muhammed kalesini gole kapattı

Trendyol Süper Lig’de Başakşehir ile Kocaelispor karşı karşıya gelirken maça kaleciler damgasını vurdu. Maçın, 2. dakikasında Yusuf Sarı’nın vuruşunda kaleci Jovanovic gole izin vermedi. 5’te Başakşehir’den bu kez Shomurodov’un şutunda top yan direkten döndü. 7’de yine sahneye çıkan Yusuf’un şutunda kaleci Jovanovic bir kez daha başarılıydı. Kocaelispor’da 26’da Linetty, 27’de Serdar Dursun’un şutlarında bu kez kaleci Muhammed Şengezer başarılıydı. 38’de Linetty’nin gollük pozisyonunda yine Muhammed devleşti. 45+6’da Linetty’nin vuruşunda kaleci sahneye bir kez daha çıktı. 90’da penaltıdan Shomurodov skoru ev sahibi lehine 1-0 yaptı. Karşılaşmayı Özbekistan Milli Takımı Teknik Direktörü Fabio Cannavaro da statta izledi.

 

1-0
BAŞAKŞEHİR-KOCAELİSPOR
STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
HAKEMLER: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Murat Şener, Halil Umut Meler (VAR)
GOL: Shomurodov (Dk. 90 pen.)
SARI KARTLAR: Berat Özdemir, Ömer Ali / Ahmet Oğuz, Balogh
BAŞAKŞEHİR: Muhammed – Onur, Duarte, Opoku (Dk. 22 Ba), Ömer Ali – Berat, Umut (Dk. 46 Kemen) – Yusuf Sarı (Dk. 90 Ebosele), Crespo (Dk. 73 Selke), Da Costa (Dk. 63 Brnic) – Shomurodov
KOCAELİSPOR: Jovanovic – Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel – Keita (Dk. 78 Samet Yalçın), Show (Dk. 90 Furkan Gedik) – Agyei (Dk. 77 Churlinov), Linetty (Dk. 65 Can Keleş), Tayfur – Serdar Dursun (Dk. 85 Boende)

