Başakşehir-Kocaelispor’da gol son anda

Başakşehir’de Muhammed kalesini gole kapattı

Trendyol Süper Lig’de Başakşehir ile Kocaelispor karşı karşıya gelirken maça kaleciler damgasını vurdu. Maçın, 2. dakikasında Yusuf Sarı’nın vuruşunda kaleci Jovanovic gole izin vermedi. 5’te Başakşehir’den bu kez Shomurodov’un şutunda top yan direkten döndü. 7’de yine sahneye çıkan Yusuf’un şutunda kaleci Jovanovic bir kez daha başarılıydı. Kocaelispor’da 26’da Linetty, 27’de Serdar Dursun’un şutlarında bu kez kaleci Muhammed Şengezer başarılıydı. 38’de Linetty’nin gollük pozisyonunda yine Muhammed devleşti. 45+6’da Linetty’nin vuruşunda kaleci sahneye bir kez daha çıktı. 90’da penaltıdan Shomurodov skoru ev sahibi lehine 1-0 yaptı. Karşılaşmayı Özbekistan Milli Takımı Teknik Direktörü Fabio Cannavaro da statta izledi.

1-0

BAŞAKŞEHİR-KOCAELİSPOR

STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Murat Şener, Halil Umut Meler (VAR)

GOL: Shomurodov (Dk. 90 pen.)

SARI KARTLAR: Berat Özdemir, Ömer Ali / Ahmet Oğuz, Balogh

BAŞAKŞEHİR: Muhammed – Onur, Duarte, Opoku (Dk. 22 Ba), Ömer Ali – Berat, Umut (Dk. 46 Kemen) – Yusuf Sarı (Dk. 90 Ebosele), Crespo (Dk. 73 Selke), Da Costa (Dk. 63 Brnic) – Shomurodov

KOCAELİSPOR: Jovanovic – Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel – Keita (Dk. 78 Samet Yalçın), Show (Dk. 90 Furkan Gedik) – Agyei (Dk. 77 Churlinov), Linetty (Dk. 65 Can Keleş), Tayfur – Serdar Dursun (Dk. 85 Boende)