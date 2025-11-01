Trump’a mahkeme freni: Gıda yardımı devam edecek

Amerika Birleşik Devletleri’nde hükümetin kapanması, yoksul kesimin en önemli desteklerinden biri olan SNAP gıda yardımı programını durma noktasına getirdi. Ancak Massachusetts ve Rhode Island’da iki federal yargıç, Donald Trump yönetiminin acil durum fonlarını kullanarak ödemelere devam etmesi gerektiğine karar verdi. Ülkede yaklaşık her sekiz kişiden biri bu yardımla temel gıdasını sağlıyor.

Mahkemelerden eş zamanlı karar

Rhode Island’daki davada Yargıç John J. McConnell, programın en azından 5 milyar dolarlık acil rezerv fonundan karşılanması gerektiğini belirtti. McConnell ayrıca, yaşlılar ve gaziler için geçerli olan çalışma muafiyetlerinin korunmasını istedi.

Boston’daki davada ise Yargıç Indira Talwani, ödemelerin durdurulmasını “hukuka aykırı” buldu ve USDA’nın hem acil hem ek fonları kullanarak yardımları Kasım ayında ödemesini emretti.

Gecikme kaçınılmaz görülüyor

Kararlara rağmen, eyaletlerde kartlara ödeme yükleme süreci bir haftayı bulabildiği için milyonlarca kişinin Kasım ödemelerinde gecikme yaşanması bekleniyor. USDA, kararı temyize taşıyıp taşımayacağına henüz açıklık getirmedi.

“Kimse açlıkla test edilmemeli”

Democracy Forward Başkanı Skye Perryman, kararı “aileleri siyasi pazarlığın malzemesi olmaktan kurtaran bir adım” olarak değerlendirdi.

Senatör Amy Klobuchar ise, “Yönetim, yasal yükümlülüğünü bilerek Amerikan halkını açlığa mahkûm etmeye çalıştı” dedi.

Trump’tan ilk tepki

Başkan Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mahkeme kararına uyacaklarını belirterek, “Eğer uygun hukuki yönlendirme yapılırsa, fonları sağlamak benim onurum olur” ifadesini kullandı.

