Yasadışı bahis soruşturması genişletiliyor. MasterChef ve Survivor gibi yarışmalarla ünlenen Yasin Obuz hakkında, yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

TGRT Haber’de yer alan habere göre MasterChef ve Survivor yarışmacısı Yasin Obuz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Katıldığı yarışmaların ardından ünlenen Obuz’un sosyal medya platformları üzerinden yasadışı bahis ve kumar reklamları paylaşarak suç işlediği iddia edildi.

Açtığı canlı yayınlarda casino oyunları oynayan ve oynadığı platformların reklamını yapan Obuz’un, geçen hafta sosyal medya hesabından paylaştığı videoların birinde yasadışı bahis reklamı yaptığı tespit edilmişti.

Obuz ise iddialar sonrası bir video yayınlayarak “Saçma sapan ithamlar sinirimi bozdu. Yayın açacağım, açıklamamı yapacağım” demişti.

Yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu gerekçesiyle 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada geçen gözaltına alınan şüphelilerden şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce ev hapsi kararı verilmişti.

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz de hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimler arasında.