Jorge Jesus: Maç Beklentilerimin Üstünde Geçti

Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı ve 2-1’lik bir skorla galip geldi. Maçtan sonra Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Jesus, takımının beklediği gibi bir maç olduğunu söyledi ve “Maç tam da düşündüğüm gibi geçti. Maçtan önce de zor bir maç olacağını söylemiştim ki aynen de bu şekilde oldu. Rakip bize çok fazla problem yarattı. Defansif anlamda iyiydi. Altay’ın iki önemli kurtarışı vardı. İki tane güzel oyun sonrası gelen golümüz vardı. Ferdi’nin golü çok güzeldi” dedi.

Teknik Direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe’nin bu konuda daha iyi olması gerektiğini de belirtti. Genel olarak takımından memnun olsa da eksik gördüğü noktaya da değindi. “Oyun içerisinde bazı periyotlarda iyiydik ama set hücumunda çok top kaybettik. Bu konuda daha iyi olmamız gerekiyor ama genel olarak takımın performansından memnunum” ifadelerini kullandı.

Sevilla maçının öncesinde de konuşan Jorge Jesus, “Sevilla maçında en iyimizi deneyeceğiz. Çok güçlü bir takım olduklarını biliyoruz. Bizden çok daha güçlüler, çok fazla kaliteli oyuncuları var ama biz de kendi şansımızı deneyeceğiz. Dengeli bir maç olması için biz de mücadelemizi vereceğiz. Saha dışında değil saha içinde hangi takımın daha güçlü olduğu belli olur. O maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız” sözlerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kayserispor’u 2-1 Mağlup Ettiği Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Jesus, takımının beklediği gibi bir maç olduğunu belirtti

Teknik Direktör, Fenerbahçe’nin bu konuda daha iyi olması gerektiğini de belirtti

Sevilla maçının öncesinde de konuşan Jesus, saha içinde hangi takımın daha güçlü olduğunu belli olacağını söyledi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor ile oynanan maçın ardından Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Çalıştırıcı, maçın tam da beklediği gibi geçtiğini ve takımının defansif anlamda iyi olduğunu ifade etti. Jesus, Fenerbahçe’nin bu konuda daha iyi olması gerektiğini de vurguladı. Sevilla maçının öncesinde de konuşan çalıştırıcı, maçın saha içinde hangi takımın daha güçlü olduğunu belli olacağını sözlerine ekledi.

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