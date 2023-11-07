Barış Yarkadaş Gazeteciliği “Yarım” Bıraktı! “Yazarım, konuşurum”

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, geçtiğimiz aylarda söylediği “Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım” sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı seçilmesinin ardından Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı’nda açıklama yapan Yarkadaş “Aktif gazeteciliği bırakıyorum. Siyaset yorumcusu olarak çalışmama devam edebilirim.” dedi.

Barış Yarkadaş’ın 16 Eylül’de yayınlanan Kübra Par’la Farklı Açılar programındaki “Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım” sözlerinin yankıları sürüyor.

Taksim’de meslektaşı Gürkan Hacır ile açıklama yapan Barış Yarkadaş özetle şunları söyledi:

“Bahsi geçen video tv100’de Kübra Par’ın programında yaptığım bir konuşma. Tam 29 milyon kişi tarafından bu video izlenmiş.

Twitter’da sadece “istifa et” diyenler yok çok sayıda “istifa etme, biz seni seviyoruz” diyenler var.

Özel’e yönelik eleştirilerim var. Bu eleştirileri geçmişte kendisine söyledim. İmamoğlu’nu başarılı bir başkan olarak görüyorum ancak parti içi siyasete müdahil olmasını doğru bulmuyorum. Hala daha İmamoğlu’nun başarılı bir başkan olduğunu söylüyorum.

Kılıçdaroğlu’na da haksızlık yapılmaması için Kılıçdaroğlu’nu desteklediğimi açıkladım. Kılıçdaroğlu konuştuğumda da bunu tekrarladım. Kendisine hiçbir beklentimin olmadığını söyleyerek destekledim.

Kübra sordu “kazanırsa mesleği bırakırım” dedim. Özel kazandıktan sonra bu video dolaşıma sokuldu. Uzun yıllardır gazetecilik yapıyorum.

Benim gazetecilik dışında hiçbir gelirim yok. Ben ihale inşaat bilmem. Onun için burada oturup konuşuyorum. Bu kurum kendi yağıyla gücüyle ayakta duran, hiç kimseye minneti olmayan, çalışanlarını tam anlamıyla özgür kılan bir kuruluş.

Türkiye’de böyle iddialı laflar her zaman dile getirildi. Bir hakem Fenerbahçe, Sevilla’yı yenerse çiçekli bikini gidip Taksim’de dolaşacağını söyledi. Fenerbahçe, Sevilla’yı yendi ama o hakem sözünü tutmadı.

Bir yazar bir sanatçı için “kasedini dinledim, berbat, bu kaset satarsa bıyıklarımı keserim” dedi ama sözünü tutmadı.

Ben kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum. Türkiye’nin merak ettiği soruya yanıt veriyorum. Bugün 23.49 itibarıyla sizlerin huzurunda sizlere verdiğim üzere karakterim gereği aktif gazeteciliği bırakıyorum. Aktif gazeteci olarak olmasam da tv100’de siyaset yorumcusu olarak çalışmama devam edebilirim. Şuan itibariyle kamuoyuna sözünü tutuyorum. Yarın elime kamuoyunu ilgilendiren bir dosya gelirse bunu tv100.com’da ya da Twitter’da yazabilirim.”

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