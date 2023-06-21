İspanya’nın En Güzel Şehirleri: Top 35

Yaklaşan Avrupa seyahatiniz için ilham mı arıyorsunuz? İşte İspanya’nın en güzel şehirleri listesi;

İspanya’da bir tatil her zaman rüya gibi plajlar, tarihi şehirler ve Pirenelerin vahşi dağları arasında macera vaat ediyor.

İspanya’da bir şehir gezisine ne dersiniz? Turist kalabalığından uzakta İber Yarımadası’ndaki ülkeyi bu şekilde tanıyabilir ve heyecan verici keşifler yapabilirsiniz.

İspanya’daki farklı şehirler zorunlu programın bir parçasıdır.

1. Madrid

İspanya’nın en popüler gezi destinasyonları denildiğinde ilk olarak Madrid’den bahsetmek gerekiyor elbette. Yaklaşık üç milyon nüfusuyla Madrid, yalnızca İspanya’nın başkenti değil, aynı zamanda en büyük metropolüdür.

Kısa seyahatiniz için mükemmel bir seyahat yeri arıyorsanız, renkli bir kültürel programa sahip çok yönlü bir şehri sabırsızlıkla bekleyebilirsiniz.

Sayısız müzeden birinde, Retiro Park gibi yemyeşil parklarda ya da Malasaña gibi Trent semtlerini keşfederken, burada sıkılmayacağınız garanti.

2. Barselona

Avrupa’nın en güzel şehirleri arasında popülerlik sıralamasında en üst sıralarda şüphesiz Barselona şehri yer alıyor. Katalonya bölgesindeki metropol, uluslararası havayı sahile yakınlığı, kültürel zenginlikleri ve çeşitli gelenekleri tarif edilemez bir şekilde birleştiren, özlenen destinasyonlardan biridir.

Ünlü kilise Sagrada Família, Park Güell veya Barselona’nın eski kentinin yanı sıra unutulmaz bir şehir gezisi geçirme ve Barselona’nın farklı manzaralarını keşfetme şansına sahipsiniz.

Ve Costa Brava’ya , Montserrat manastırına, sahil kasabaları Sitges ve Tarragona’ya veya Orta Çağ kenti Besalú’ya yapılacak geziler için zaman planlamaya değer.

3. Valencia

Sırada İspanya’nın en büyük şehirlerinden biri olan Valencia var. Kısa bir gezi için mükemmel bir yer arıyorsanız, şimdi çok dikkatli olmalısınız.

Güneydoğu İspanya’daki liman kenti, ülkenin kültürel bayrak gemilerinden biri olan Ciutat de las Artes y de las Ciencias yapı kompleksine ev sahipliği yapmaktadır.

Turia’nın kurumuş nehir yatağındaki bu modern konum, Barrio del Carmen’in tarihi eski mahallesiyle de tam bir tezat oluşturuyor.

Kaldığınız süre boyunca çok sayıda gece hayatı seçeneği ve yenilik ile geleneğin özel etkileşimi ile hareketli bir öğrenci şehrini sabırsızlıkla bekleyebilirsiniz.

4. Sevilla

Endülüs’ün başkenti, flamenkonun evi, İspanya’nın en büyük eski şehri, Mağribi etkileri diye liste uzayıp gidebilir. İşte tam da bu yüzden Sevilla, İspanya’nın en iyi şehirlerinden biridir.

Ülkenin güneyindeki şehir, canlı bir açık hava müzesi görünümündedir ve Alcázar Sarayı, Sevilla Katedrali veya Giralda çan kulesi gibi çok sayıda görülmeye değer yere ev sahipliği yapmaktadır.

Ayrıca çiçekli bitkiler, rengarenk sokaklar, parlak güneş ışığı ve coşkulu ruh halleri arasında şehirde yaşama karşı tarif edilemez bir tavır var.

5. Zaragoza

Zaragoza şehrine aşina mısınız? Aranızdaki İspanya hayranları olabilir, ancak bunun dışında şehir, genellikle ülkenin tipik seyahat destinasyonlarının gölgesinde kalır.

Kuzey İspanya şehrinde çok fazla potansiyel var. Çünkü Zaragoza’nın muhteşem duvarları ve sokakları arasında, Romalılar ve Mağribiler dönemindeki geçmişe dair çok sayıda referans bulacaksınız.

Ebro’nun kıyısında, güçlü barok kilise ve hac yeri Basílica Nuestra Señora del Pilar’a veya görülmeye değer Aljafería şehir sarayına hayran kalma şansınız var.

Kültürel programınızı çözdükten sonra, öğrenci şehrinin canlı atmosferinin tadını çıkarmalı ve kendinizi gece hayatına atmalısınız.

6. Málaga

Malaga’yı duyduğunuzda ne düşünmeniz gerekiyor? Hemen akla birkaç terim geliyor: Güneş, deniz, Endülüs ve Costa del Sol.

Ve bu, Malaga şehrinin size sunduklarının sadece bir kısmı. Tarihi manzaralara ek olarak, liman kenti, çevresindeki rüya gibi plajları ve canlı atmosferi ile nasıl etkileyeceğini bilir.

Ek olarak, Pablo Picasso’nun doğum yeri birçok gezgin tarafından Endülüs’ün beyaz köyleri (tipik beyaz badanalı evlere sahip geleneksel yerler) üzerinden Ronda veya Marbella’ya giden ünlü rota boyunca yapılacak geziler için bir başlangıç ​​noktası olarak kabul edilir.

7. Murcia / İspanya’nın En Güzel Şehirleri

İspanya’nın güneyinde kalıyoruz ve kıyı boyunca Malaga’dan doğuya hareket ediyoruz. Orada Endülüs ve Valensiya arasında Murcia şehrini ziyaret edebilirsiniz.

Şehrin kalbi, Plaza del Cardenal Belluga ve Murcia Katedrali çevresinde atıyor. 460.000’e yaklaşan nüfusunun büyük bir kısmı öğrenci ve şehrin atmosferinde bunu fark edeceksiniz.

Zaten bölgedeyseniz, liman kenti Cartagena’ya veya Los Alcázares, Santiago de la Ribera ve San Pedro del Pinatar tatil beldelerine göz atmaya değer.

8. Palma de Mallorca

Mallorca da en sevdiğiniz seyahat noktalarından biri mi? Özellikle yaz mevsiminde pek çok tatilci adanın güzel sahillerinde koşuşturur.

Ancak heyecan verici destinasyonun sunabileceği çok daha fazlası var ve büyüleyici bir tarihe ve geleneğe bakıyor. Palma de Mallorca, adadaki sayısız gezinin başlangıç ​​noktasıdır.

Konaklamanız sırasında İspanya’nın en güzel şehirlerinden birine yakından bakmalısınız.

Mallorca’nın en gözde yerlerine çekilmeden önce, örneğin Gotik katedrali ziyaret etmeli veya romantik sokaklarda dolaşmalısınız.

9. Bilbao

İspanya’da Atlantik kıyısı boyunca bir yolculuğa çıkmayı mı planlıyorsunuz ? O halde liman şehri Bilbao, yapılacaklar listenizin mutlak bir olmazsa olmazıdır.

Bask Bölgesi’ndeki sanayi şehri, İspanya’nın en görülmeye değer kültür şehirlerinden biridir.

Yalnızca Bilbao Guggenheim Müzesi için yemyeşil doğanın içindeki rotanızdan sapmalı ve şehirde birkaç gece rezervasyon yaptırmalısınız.

10. Cadiz

Endülüs’e döndüğünüzde, gözleriniz liman kenti Cadiz’i aramalıdır. Batı Avrupa’nın en eski şehirlerinden biri, kükreyen Atlantik’teki bir burnun üzerinde yer alır ve özel bir çeşitlilikle parlar.

Konaklamanız sırasında turunuza Plaza de San Juan de Dios’ta başlayacak, Torre Tavira’dan manzaranın keyfini çıkaracak ve Cadiz Katedrali’ni ziyaret edeceksiniz.

Ayrıca ilkbaharda renkli bir geleneğe tanık olma fırsatınız var çünkü o zaman Cadiz Karnavalı zamanı.

Ayrıca Costa de la Luz’un orijinal kıyı bölgesini keşfetmeli ve deniz kenarında bir tatili Endülüs’ün kültürel özellikleriyle birleştirmelisiniz.

11. San Sebastián

Kendimizi Bask Bölgesi’nde, daha doğrusu İspanya’nın en güzel sahil şehirlerinden biri olan San Sebastián’da buluyoruz.

Oradayken, Bask mutfağının (popüler pintxos barları), tarihi bir eski şehrin ve pitoresk şehir plajlarının öne çıkan lezzetlerini dört gözle bekleyebilirsiniz.

Bu arada – Urgull ve Igeldo dağlarının çerçevelediği Playa de La Concha ve Playa de Ondarreta plajları, şüphesiz İspanya’nın en güzel plajları arasında.

12. Granada / İspanya’nın En Güzel Şehirleri

İspanya’da Mağribi yönetiminin izinden yürümek istiyorsanız, Granada şehri en iyi destinasyonlardan biridir. Bir tepe üzerine kurulmuş Elhamra kalesini uzaktan bile tahmin edebilirsiniz.

Bu mimari şaheser, saraylar ve geniş bahçelerle ikna etmeyi bilen ve İspanya’nın en popüler turistik yerlerinden biri olan eski bir kraliyet sarayıdır.

Ancak Sierra Nevada’nın eteklerindeki şehri sadece Alhambra’ya indirgememelisiniz. Çünkü öğrenci şehri, kendi keşiflerinizi yapabileceğiniz heyecan verici bir gece hayatı ve pitoresk sokaklar vaat ediyor.

13. Toledo

Orta İspanya’daki şehirleri veya bölgeleri biliyor musunuz? Madrid elbette hariç tutulmuştur. İspanya’nın Toledo şehri aynı zamanda “Üç Kültürün Şehri” olarak da anılır.

Öncelikle yabancı turistler arasında az bilinen İspanya şehirlerinden birinin Kastilya-La Mancha bölgesinde yer aldığını ve İspanya’nın eski başkenti olduğunu bilmelisiniz.

En küçük alanlarda, İspanyol tarihi boyunca zamanda geriye yolculuk yapabilir ve farklı dini toplulukların yüzyıllar boyunca nasıl bir arada yaşadıklarını yakından deneyimleyebilirsiniz.

Eski imparatorluk şehrinde, yalnızca bir tepenin üzerinde uzanan eski Toledo kentinin sizi ilk bakışta büyüleyeceği çok sayıda manzara vardır.

Dar bir sokak labirenti arasında, ortaçağ atmosferlerinden, korunmuş şehir surlarından ve eşsiz kutsal binalardan oluşan eşsiz bir UNESCO Dünya Mirası Alanına hayran kalacaksınız.

14. Cordoba

Granada’nın kuzeybatısında, yaklaşık iki buçuk saatlik bir sürüş mesafesinde renkli Córdoba şehri bulunur.

Eski Roma ve İslam merkezi, İspanya’nın en güzel şehirleri arasında ve Endülüs turunuz sırasında bu şehri kaçırmamalısınız.

Yalnızca Orta Çağ mimarisi ve Bizans döneminin göze çarpan etkileri, bazı heyecan verici Córdoba manzaraları vaat ediyor. Eski, güçlü cami ve bugünkü katedral Mezquita-Catedral de Córdoba, kesinlikle öne çıkanlardan biridir.

Ancak Mağribi sarayları, harabeleri ve Rönesans mimarisinden uzakta, çeşitli bir konaklama da geçirebilirsiniz. Kıvrımlı sokaklarda gezerseniz her zaman çiçeklerle bezenmiş evleri ve avluları keşfedebilir, rengarenk sahneleri kameranıza çekebilirsiniz.

‘Patios de Cordoba’ festivali geleneksel olarak en güzel avluların katı kurallar altında seçildiği Mayıs ayında gerçekleşir.

15. Burgos

Kastilya ve Leon’un kuzey İspanya bölgesinde Burgos şehrini bulacaksınız. Ünlü St. James Yolu üzerindeki konumu nedeniyle şehir, çok sayıda hacı için her zaman bir mola yeridir.

Gotik Burgos katedrali ve çok sayıda barın bulunduğu hareketli eski kentte birkaç saat planlayabilirsiniz.

İspanya’nın En Güzel Şehirleri arasında aşağıdaki şehirler de var;

16. Ronda

17. Pamplona

18. Salamanca

19. Santander

20.Segovia

21. A Coruña

22. Vigo

23. Almeria

24. Girona

25. Jerez de la Frontera

26. Merida

27. Santiago de Compostela

28. Alcala de Henares

29.Teruel

30. Valladolid

31. Oviedo

32. Avila

33. Basin

34. Badajoz

35. Caceres

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