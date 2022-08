Trabzonspor Kopenhag’a elendi. Türk takımları, 27 yılın en başarısız dönemini yaşıyor

Trabzonspor Kopenhag’la berabere kalarak Şampiyonlar Ligi’ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 0-0 berabere kalarak elendi.

Danimarka’da 17 Ağustos’ta oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden bordo-mavililer, sahasında golsüz berabere kalınca gruplara kalamadan Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

Böylece Şampiyonlar Ligi’nin 2011-2012 sezonunda da grup aşamasında mücadele eden takım, tarihinde ikinci kez gruplarda yer alma hakkı elde edemedi.

Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Ligi’ndeki grup aşamasında devam edecek.

Trabzonspor’un Kopenhag’a elenmesiyle Türk takımları, 27 sezon sonra ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer alamayacak.

En son 1995-1996 sezonunda hiçbir Türk ekibi, Beşiktaş‘ın play-off turunda elenmesiyle grup maçlarında mücadele etmemişti.

Kopenhag ekibi soyunma odasında turu kutladı

There's nothing like that #UCLfeeling, eh @FCKobenhavn? 😁 pic.twitter.com/XJOqfYUF4C

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2022