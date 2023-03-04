Powell Konuşması, Piyasaların Odağında

Yeni Haftada Piyasaların Odağında Powell’ın Konuşması Var

Dünyanın en büyük finans piyasaları yeni haftada ABD iş gücü istatistiklerini değerlendirerek başlayacak. Fed Başkanı Jerome Powell’ın sunumu da diğer başlıklar arasında öne çıkmakta. Ayrıca ABD’de “Bej Kitap” raporu da göz önünde bulundurulması gereken başlıklar arasında.

Küresel Finansın Diğer Öne Çıkanları

ABD Fabrika Siparişleri

Almanya Fabrika Siparişleri

Sanayi Üretimi

Çin Dış Ticareti

Enflasyon

Euro Bölgesi Perakende Satışları

Final Büyüme

İngiltere Dış Ticareti

Aylık Büyüme

Sanayi Üretimi

Japonya Sanayi Üretimi

Final Büyüme

Avustralya, Japonya, Kanada ve Malezya merkez bankaları da hafta içerisinde faiz kararlarını alacak.

Bu Hafta Hangi Yatırım Araçları Kazandırdı?

Günümüz finans piyasalarında riskli araçların üzerinde rakamlara bakılarak kazancın sürekli artırılması mümkün. Bu hafta piyasaların hangi yatırım aracının kazandırdığına bakarak potansiyel kazançları değerlendirebilirsiniz.