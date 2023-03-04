Ekonomi
Powell Konuşması, Piyasaların Odağında
Yeni Haftada Piyasaların Odağında Powell’ın Konuşması Var
Dünyanın en büyük finans piyasaları yeni haftada ABD iş gücü istatistiklerini değerlendirerek başlayacak. Fed Başkanı Jerome Powell’ın sunumu da diğer başlıklar arasında öne çıkmakta. Ayrıca ABD’de “Bej Kitap” raporu da göz önünde bulundurulması gereken başlıklar arasında.
Küresel Finansın Diğer Öne Çıkanları
- ABD Fabrika Siparişleri
- Almanya Fabrika Siparişleri
- Sanayi Üretimi
- Çin Dış Ticareti
- Enflasyon
- Euro Bölgesi Perakende Satışları
- Final Büyüme
- İngiltere Dış Ticareti
- Aylık Büyüme
- Sanayi Üretimi
- Japonya Sanayi Üretimi
- Final Büyüme
Avustralya, Japonya, Kanada ve Malezya merkez bankaları da hafta içerisinde faiz kararlarını alacak.
Bu Hafta Hangi Yatırım Araçları Kazandırdı?
Günümüz finans piyasalarında riskli araçların üzerinde rakamlara bakılarak kazancın sürekli artırılması mümkün. Bu hafta piyasaların hangi yatırım aracının kazandırdığına bakarak potansiyel kazançları değerlendirebilirsiniz.
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