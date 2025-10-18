Barcelona son anda kazandı

Barcelona tam kazanamadım derken…

Milli maç arası öncesi İspanya Ligi’nde Sevilla deplasmanında 4-1’le şok olan Barcelona, aranın ardından kendi evinde Girona’yı 2-1 mağlup etti. Katalan ekibi, 13. dakikada Pedri’nin golüyle öne geçerken 20’de Axel Witsel skora dengeyi getirdi. 90+3’te Ronald Araujo, Barcelona’ya 3 puanı getiren gollü attı: 2-1. La Liga’da Mallorca, Sevilla deplasmanında 3-1 kazanırken eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi de bir gole imza attı. Bu arada İngiltere Premier Lig’de Galatasaray’ın rakiplerinden Manchester City, Everton’ı Erling Haaland’ın 58 ve 63. dakikadaki golleriyle 2-0 yenerek art arda üçüncü galibiyetini elde etti. İngiltere Premier Lig’de alınan diğer sonuçlar şöyle: Nottingham Forest-Chelsea: 0-3, Sunderland-Wolverhampton: 2-0, Brighton-Newcastle United: 2-1, Burnley-Leeds United: 2-0, Crystal Palace-Bournemouth: 3-3.