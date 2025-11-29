Jose Mourinho yastan bayrama

Jose Mourinho gol sonrası çıldırdı
Sezon başında Fenerbahçe’den ayrılan teknik direktör Jose Mourinho’nun işleri şu anda görev yaptığı Benfica’da yoluna yavaş yavaş giriyor.
Portekizli teknik adamın başında bulunduğu kırmızı-beyazlılar, 12. hafta karşılaşmasında orta sıralarda tutunmaya çalışan Nacional deplasmanında zor da olsa 2-1 kazandı
60. dakikada Jesus Ramirez’in golüne engel olamayan Benfica, 89’da Giuanluca Prestianni ve 90+4’te Vangelis Pavlidis’in golleriyle 3 puanı aldı.
Benfica, yarın Estoril’i yenmesi durumunda lider Porto’yu 6 puan geriden izlemeyi sürdürecek.
Jose Mourinho, bu sezon Benfica ile 15 resmi maça çıkarken 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.