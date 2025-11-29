AvrupaFutbolSpor

Jose Mourinho yastan bayrama

Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Benfica, Portekiz Ligi’nde Nacional deplasmanında son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 kazandı

Jose Mourinho gol sonrası çıldırdı

Sezon başında Fenerbahçe’den ayrılan teknik direktör Jose Mourinho’nun işleri şu anda görev yaptığı Benfica’da yoluna yavaş yavaş giriyor.

Portekizli teknik adamın başında bulunduğu kırmızı-beyazlılar, 12. hafta karşılaşmasında orta sıralarda tutunmaya çalışan Nacional deplasmanında zor da olsa 2-1 kazandı

60. dakikada Jesus Ramirez’in golüne engel olamayan Benfica, 89’da Giuanluca Prestianni ve 90+4’te Vangelis Pavlidis’in golleriyle 3 puanı aldı.

Benfica, yarın Estoril’i yenmesi durumunda lider Porto’yu 6 puan geriden izlemeyi sürdürecek.

Jose Mourinho, bu sezon Benfica ile 15 resmi maça çıkarken 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

