Kenan Yıldız sessizliğini bozdu

Kenan Yıldız noktayı koydu

İtalya Ligi’nde haftaya lider Roma’nın 7 puan gerisinde başlayan Juventus, 1-0 geriye düştüğü Cagliari’yi 2-1 mağlup etti.

Semih Kılıçsoy’un 81.dakikada oyuna dahil olduğu Cagliari, 26. dakikada Sebastiano Esposito’nun golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Bu maçtan önce en son golünü 29 Ekim’de Udinese’ye atan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 27 ve 45. dakikalarda iki kez fileleri havalandırdı.

Adı Real Madrid başta olmak üzere birçok dünya deviyle anılan ve Juventus’tan yıllık 6 milyon Euro maaş teklifine henüz yanıt alamayan 20 yaşındaki genç yetenek 85’te yerini Lois Openda’ya bıraktı.